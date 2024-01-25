Спасением детей занималась команда Save Ukraine (Спасем Украину). Соответствующее видео 25 января опубликовал основатель организации и бывший Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.
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Что известно о возвращении украинских детей
Сегодня (25 января – 24 Канал) дети наконец встретились со своими родными после длительного расставания. Некоторые из них не виделись почти два года. Некоторых – родители не могли забрать уже несколько месяцев, и ребенка россияне хотели отдать в реабилитационный центр,
– рассказал Кулеба.
По его словам, эти испытания уже позади и эти дети находятся в безопасности.
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Кулеба отметил, что команда Save Ukraine вернула уже 231 украинского ребенка из России и временно оккупированных территорий. Для этого команда осуществила 15 спасательных миссий.
Более 19 тысяч детей остаются похищенными в России
- Согласно данным Офиса генпрокурора, Россия депортировала и принудительно переместила из Украины 19 тысяч 546 украинских детей. Вернуть удалось только 388.
- Кроме того, 13 – пострадали от сексуального насилия, 521 ребенок – погиб, 1 213 – получили ранения, 2 196 – пропали без вести, более 22 тысяч – нашли.
- Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что есть как минимум 6 сценариев, по которым Россия вывозит наших детей.
- Кстати, осенью 2023 года Йельский университет сообщил, что, согласно исследованию, Кремль вывозит детей в Беларусь. Известно о по меньшей мере более 2,4 тысячи несовершеннолетних граждан Украины. Детей перевезли в лагеря или другие белорусские учреждения. После этого не удалось выяснить, куда переместили детей.