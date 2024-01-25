Спасением детей занималась команда Save Ukraine (Спасем Украину). Соответствующее видео 25 января опубликовал основатель организации и бывший Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

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Что известно о возвращении украинских детей

Сегодня (25 января – 24 Канал) дети наконец встретились со своими родными после длительного расставания. Некоторые из них не виделись почти два года. Некоторых – родители не могли забрать уже несколько месяцев, и ребенка россияне хотели отдать в реабилитационный центр,

– рассказал Кулеба.

По его словам, эти испытания уже позади и эти дети находятся в безопасности.

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Кулеба отметил, что команда Save Ukraine вернула уже 231 украинского ребенка из России и временно оккупированных территорий. Для этого команда осуществила 15 спасательных миссий.

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