Что рассматривали и зачем?

С периодичностью раз в 5 лет каждое государство-участник Конвенции ООН о правах ребенка предоставляет доклад о выполнении положений международного договора. В свою очередь, заинтересованные неправительственные организации и отдельные лица присылают свои соображения по поводу ситуации с правами ребенка в этой стране.

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По результатам изучения полученной информации и устных слушаний 18 экспертов Комитета ООН по правам ребенка дают свои соображения и рекомендации. Они не имеют юридически обязательную силу, однако влияют на ряд процессов на международном уровне.

На этой неделе Комитет заслушал выступления представителей России, пытавшихся убедить экспертов в достижениях России в сфере защиты прав ребенка.

При этом россияне предупредили, что не будут выполнять никаких рекомендаций органа, если те противоречат их конституции, в частности в контексте нового территориального устройства государства-агрессора, или если они являются вмешательством во внутренние дела или суверенитет, что являлось аллюзией на вооруженный конфликт и отсутствие любых намерений его завершать.

Позиция россиян по отношению к украинским детям

Заседание Комитета было построено по принципу сериала: все то, что интересовало международное сообщество, рассматривали в конце второго дня слушаний или после длительного перерыва. Это давало россиянам шанс подтвердить свои пропагандистские нарративы такой же статистической информацией, полученной в спешке из Кремля. Относительно вооруженного конфликта эксперты задали 10 вопросов. Ни на один из них россияне не дали исчерпывающего ответа.

В контексте убийств украинских детей, нападений на медицинские и образовательные учреждения представители России заявили, что не могут подтвердить такую информацию. Относительно депортаций и принудительного перемещения – отметили, что эти преступления не были совершены, Россия обеспечила эвакуацию более 4,8 миллиона украинцев, среди которых 740 тысяч – дети. Из них – около 2 тысяч – сироты из квазиреспублик Донбасса, которыми, по их мнению, Украина 8 лет не интересовалась. Это утверждение не соответствует действительности и многочисленным усилиям Украины помешать депортациям и насильственной передаче в российские семьи еще до начала полномасштабного вторжения.

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Представители России заявили, что никакого факта усыновления украинских детей нет. В контексте оккупированного Крыма сами же сказали, что сирот оттуда с 2014 года могли вывозить и брать в семьи россияне из любого региона: особой процедуры, как и отдельного учета процесса не было. В то же время упомянули об оплате услуг приемных семей по "перевоспитанию" украинских детей.

На вопрос о навязанном путинскими указами российском гражданстве украинским детям, россияне привели статистику – 49 тысяч 81 человек. Именно эта цифра может быть близка к реальному количеству депортированных Россией детей из Украины. При этом российские представители подтвердили, что навязывание гражданства было не нужно, ведь доступ к образовательным и медицинским услугам обеспечивается также иностранным гражданам.

"Усилия" по возвращению маленьких украинцев

Поскольку вопросы репатриации украинских детей повторно ставились несколько раз, россияне дали на них ответ. Было упомянуто о создании президентом России профильной межотраслевой группы, однако никакой дополнительной информации докладчики не предоставили. Нет информации об этой группе и в открытом доступе.

Россияне также привели статистику "содействия" возвращению. По их мнению, Татьяна Москалькова "помогала" воссоединить с семьями 43 детей, а Мария Львова-Белова – 48 детей. Представители России настаивают, что они оплачивали возвращение, согласовывали этот процесс с Украиной. Кроме того, они отмечают, что еще 5086 украинских детей разыскиваются по запросам.

Приведенные сведения позволяют утверждать, что даже по информации российской стороны представители России помогли вернуть менее четверти от 388 украинских детей. В целом это даже не 1% от идентифицированных депортированных несовершеннолетних. Следовательно, ни о каком содействии процесса не может быть речи, а вместе с насильственной передачей в российские семьи и "перевоспитанием" следует зафиксировать умысел на "присвоение" украинских детей.

Искоренение идентичности

Целый блок вопросов экспертов касался искоренения украинской идентичности, милитаризации образования и политической индоктринации. Комитет обратил внимание, что такие действия имеют признаки нарушений как Конвенции ООН о правах ребенка, так и законодательства России. При этом, российские представители оправдывались, не видя в Юнармии, "Русе первых", "Разговорах о важном", "парте героя" нарушений прав как украинских, так и российских детей.

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Их соображения только подтверждали правильность понимания экспертов, а также отказ России признавать правосубъектность Украины и особенность ее идентичности. Приведенная статистика по количеству учебных заведений с возможностью изучать украинский язык и литературу (92 образовательных учреждения в оккупированном Крыму и 2 – в Республике Башкортостан) требует верификации и уточнения методики преподавания и программ этих дисциплин.

Фабрика детского горя

В целом ситуация с защитой прав ребенка в России нуждается в существенных реформах. Несмотря на попытки продемонстрировать достижения, россияне наконец лишь подтвердили отсутствие понимания духа Конвенции ООН о правах ребенка.

Что украинские, что российские несовершеннолетние под контролем России лишены каких-либо эффективных средств защиты своих прав: ни Европейский суд по правам человека, ни Комитет ООН по правам ребенка не могут им помочь.

Нет в России и правосудия дружественного к ребенку, и системы предупреждения и реагирования на преступления против детей в учреждениях институционального ухода. Комитет несколько раз указывал россиянам на нарушение ими собственного законодательства по защите прав ребенка.

А что дальше?

Вскоре эксперты обнародуют свои заключительные замечания и рекомендации по выполнению Россией Конвенции ООН о правах ребенка. Мнение Комитета может стать дополнительным источником доказательств для международных судебных инстанций (Международного суда ООН, Международного уголовного суда, Европейского суда по правам человека) и мощным адвокационным механизмом защиты украинских несовершеннолетних.

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Так, эксперты могут высказать идеи возвращения депортированных и принудительно перемещенных, защиты национальной идентичности на оккупированных территориях, предупреждения нарушений прав ребенка в ходе вооруженного конфликта действующими и новыми средствами.

Россия, конечно, сможет не выполнять рекомендации Комитета, но уж точно не сможет "спасти лицо" и избежать ответственности для тех, кто полностью пренебрегал Конвенцией ООН о правах ребенка и совершал международные преступления.