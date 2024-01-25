Что рассматривали и зачем?
С периодичностью раз в 5 лет каждое государство-участник Конвенции ООН о правах ребенка предоставляет доклад о выполнении положений международного договора. В свою очередь, заинтересованные неправительственные организации и отдельные лица присылают свои соображения по поводу ситуации с правами ребенка в этой стране.
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По результатам изучения полученной информации и устных слушаний 18 экспертов Комитета ООН по правам ребенка дают свои соображения и рекомендации. Они не имеют юридически обязательную силу, однако влияют на ряд процессов на международном уровне.
На этой неделе Комитет заслушал выступления представителей России, пытавшихся убедить экспертов в достижениях России в сфере защиты прав ребенка.
При этом россияне предупредили, что не будут выполнять никаких рекомендаций органа, если те противоречат их конституции, в частности в контексте нового территориального устройства государства-агрессора, или если они являются вмешательством во внутренние дела или суверенитет, что являлось аллюзией на вооруженный конфликт и отсутствие любых намерений его завершать.
Позиция россиян по отношению к украинским детям
Заседание Комитета было построено по принципу сериала: все то, что интересовало международное сообщество, рассматривали в конце второго дня слушаний или после длительного перерыва. Это давало россиянам шанс подтвердить свои пропагандистские нарративы такой же статистической информацией, полученной в спешке из Кремля. Относительно вооруженного конфликта эксперты задали 10 вопросов. Ни на один из них россияне не дали исчерпывающего ответа.
В контексте убийств украинских детей, нападений на медицинские и образовательные учреждения представители России заявили, что не могут подтвердить такую информацию. Относительно депортаций и принудительного перемещения – отметили, что эти преступления не были совершены, Россия обеспечила эвакуацию более 4,8 миллиона украинцев, среди которых 740 тысяч – дети. Из них – около 2 тысяч – сироты из квазиреспублик Донбасса, которыми, по их мнению, Украина 8 лет не интересовалась. Это утверждение не соответствует действительности и многочисленным усилиям Украины помешать депортациям и насильственной передаче в российские семьи еще до начала полномасштабного вторжения.
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Представители России заявили, что никакого факта усыновления украинских детей нет. В контексте оккупированного Крыма сами же сказали, что сирот оттуда с 2014 года могли вывозить и брать в семьи россияне из любого региона: особой процедуры, как и отдельного учета процесса не было. В то же время упомянули об оплате услуг приемных семей по "перевоспитанию" украинских детей.
На вопрос о навязанном путинскими указами российском гражданстве украинским детям, россияне привели статистику – 49 тысяч 81 человек. Именно эта цифра может быть близка к реальному количеству депортированных Россией детей из Украины. При этом российские представители подтвердили, что навязывание гражданства было не нужно, ведь доступ к образовательным и медицинским услугам обеспечивается также иностранным гражданам.
"Усилия" по возвращению маленьких украинцев
Поскольку вопросы репатриации украинских детей повторно ставились несколько раз, россияне дали на них ответ. Было упомянуто о создании президентом России профильной межотраслевой группы, однако никакой дополнительной информации докладчики не предоставили. Нет информации об этой группе и в открытом доступе.
Приведенные сведения позволяют утверждать, что даже по информации российской стороны представители России помогли вернуть менее четверти от 388 украинских детей. В целом это даже не 1% от идентифицированных депортированных несовершеннолетних. Следовательно, ни о каком содействии процесса не может быть речи, а вместе с насильственной передачей в российские семьи и "перевоспитанием" следует зафиксировать умысел на "присвоение" украинских детей.
Искоренение идентичности
Целый блок вопросов экспертов касался искоренения украинской идентичности, милитаризации образования и политической индоктринации. Комитет обратил внимание, что такие действия имеют признаки нарушений как Конвенции ООН о правах ребенка, так и законодательства России. При этом, российские представители оправдывались, не видя в Юнармии, "Русе первых", "Разговорах о важном", "парте героя" нарушений прав как украинских, так и российских детей.
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Их соображения только подтверждали правильность понимания экспертов, а также отказ России признавать правосубъектность Украины и особенность ее идентичности. Приведенная статистика по количеству учебных заведений с возможностью изучать украинский язык и литературу (92 образовательных учреждения в оккупированном Крыму и 2 – в Республике Башкортостан) требует верификации и уточнения методики преподавания и программ этих дисциплин.
Фабрика детского горя
В целом ситуация с защитой прав ребенка в России нуждается в существенных реформах. Несмотря на попытки продемонстрировать достижения, россияне наконец лишь подтвердили отсутствие понимания духа Конвенции ООН о правах ребенка.
Что украинские, что российские несовершеннолетние под контролем России лишены каких-либо эффективных средств защиты своих прав: ни Европейский суд по правам человека, ни Комитет ООН по правам ребенка не могут им помочь.
Нет в России и правосудия дружественного к ребенку, и системы предупреждения и реагирования на преступления против детей в учреждениях институционального ухода. Комитет несколько раз указывал россиянам на нарушение ими собственного законодательства по защите прав ребенка.
А что дальше?
Вскоре эксперты обнародуют свои заключительные замечания и рекомендации по выполнению Россией Конвенции ООН о правах ребенка. Мнение Комитета может стать дополнительным источником доказательств для международных судебных инстанций (Международного суда ООН, Международного уголовного суда, Европейского суда по правам человека) и мощным адвокационным механизмом защиты украинских несовершеннолетних.
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Так, эксперты могут высказать идеи возвращения депортированных и принудительно перемещенных, защиты национальной идентичности на оккупированных территориях, предупреждения нарушений прав ребенка в ходе вооруженного конфликта действующими и новыми средствами.
Россия, конечно, сможет не выполнять рекомендации Комитета, но уж точно не сможет "спасти лицо" и избежать ответственности для тех, кто полностью пренебрегал Конвенцией ООН о правах ребенка и совершал международные преступления.