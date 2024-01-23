Куда летят российские "вундер-вафли"

Конечно, бывают случаи, когда российские ракеты поражают какие-то цели на нашей территории. Бесспорно бывают. Но в целом...

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Уничтожение штаба с наемниками и руководящими чинами ВСУ в здании областного управления СБУ на самом деле было ударом по закрытому с начала войны пустому зданию. В нем полтора года не было даже охраны. О том, что это здание стоит пустое, знали даже бродячие коты на руинах рынка, уничтоженного двумя предыдущими "высокоточными" ударами по "центрам принятия решений".

Вместе со зданием СБУ высокоточные ублюдки ударили и по жилому дому. А еще они ударили по жилому дому рядом с домом моей мамы и убили 46 человек. Настоящих нацистов, наверное.

Летели их супер-пупер "вундер-вафли" по жилому сектору, пустырям, дорогам, каким-то сараям и туалетам, но всегда министерство убийства сообщало, что все цели поражены.

Собирались в Лондон, а застряли под Авдеевкой

Дорогой Джордж Оруэлл, спасибо тебе за то, что для меня в поведении россиян нет неожиданностей! Как на днях пошутил мой друг: "И Лондон они бы взяли за неделю, и за три дня до Варшавы. Но вот по дороге попалась Авдеевка!".

Заметьте Существует сценарий поражения Запада в войне: как его не допустить

Смысл сказанного прост. Противник силен и страшен, и мы воюем не со слабаками и дураками. Нет. Но враг совсем не так страшен, каким хочет показаться. Он лжив, криворук и совершенно беспринципен, и всегда таким был.

Его можно и нужно побеждать на всех фронтах, в том числе и на информационном. Правда, которую мы должны говорить – это не для них. Это, прежде всего, для нас. Чтобы не походить на них ничем.