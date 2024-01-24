Команда команд

Для того чтобы выявить проблемные моменты, создать новую структуру или систему управления, создается команда из военных других подразделений внутри воинской части. Кстати, эта группа может работать и за пределами своей части, выполняя задания, например пожарной команды.

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С одной стороны, это позволяет обеспечить объективность их оценок, гибкость внедренной системы управления. С другой – именно вовлечение в такую команду является способом нематериальной мотивации для военных, ведь это определяет их заслуги и компетенции среди других. Мы ее называем "команда команд".

Такая команда формируется из военных разных специальностей, с разными званиями, но имеющими определенные заслуги: успешно внедрили тот или иной проект, дополнили определенный процесс инновационными решениями и т.д.

Приведу пример из нашей военной семьи/движения. Есть новая тактическая группа, часть, батальон, отдельное подразделение с определенными проблемами, а именно выстраивание структуры управления. Такая сформированная "команда команд" налаживает все процессы, формирует бюрократическую составляющую, настраивает/проводит обучение служб и, в конце концов, является главным, формирует управление, позволяющее сдать "проект под ключ" и с выстроенной базой навыков и системных решений оставить проект на саморазвитие и усовершенствование.

Команда команд работает на месте 2 – 3 месяца и стоит выше полномочий командира. После решения всех проблемных моментов команда отдает готовый проект командиру и возвращается к своей базовой точке дислокации.

Такой подход в бизнесе можно использовать не только для выявления проблемных моментов работы определенных подразделений, но и при разработке новых решений и продуктов.

Быстрое принятие решений и матрица взаимодействия

Для того чтобы решение принималось быстро и качественно, мы используем алгоритм под названием "матрица взаимодействия". Алгоритм действий примерно такой: после получения боевого задания собирается команда. Ее особенностью является то, что в нее входят военные разных звеньев: работающие в поле и планирующие мероприятия в штабе. Каждый обдумывает задачи и предлагает пути их выполнения.

После этого мы переходим к совместному анализу и планированию операции. Иногда мы устраиваем так называемую "военную игру", заключающуюся в розыгрыше вариантов на макете местности. Это помогает увидеть детали и учесть потенциальные угрозы. При этом разведка играет роль критика. В конце концов, команда выбирает самый эффективный сценарий и выдает предложение приказа к выполнению командира.

Схематически этот процесс можно сформировать следующим образом:

создание базового концепта или идеи для выполнения задачи;

прототипирование за 15 минут;

отбор двух-трех базовых конструкций после прототипирования;

критика;

принятие решения командиром.

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Что это дает?

1. Готовые модели, сгенерированные заранее шаблоны для более быстрого последующего планирования действий.

2. Максимальное приближение к реальности, поскольку в группе привлечены игроки разных звеньев.

3. Ситуационная осведомленность всех действующих и недействующих лиц, позволяющая быстро принимать решения, когда задумка пошла не по плану.

Физ-тесты, тесты Рейнджера

Командиры ежегодно проходят физ-тесты. В них они должны продемонстрировать те же знания, умения и навыки, которые требуют от своих подчиненных, что-то по типу девиза "Следуй за мной, поступай как я". Это создает доверие и уважение к командиру и его решениям. А уважение на войне очень важно, ведь решает одну из самых сложных задач – отправлять людей на задания, где они будут рисковать жизнью.

В моей бригаде командиры взводов, рот – это не только люди, которые отдают приказы, работают над боевой подготовкой или дисциплиной, это те, кто непосредственно ведет военнослужащих в бой.

Попытаюсь описать, как это происходит. Командир взвода строит свой личный состав и не просто зачитывает приказ и выбирает исполнителей, а объявляет, что ему нужно выполнить задание и спрашивает/избирает, кто будет выполнять его с ним.

Более того, командир должен знать подробности условий, в которых работают военные. К примеру, если солдаты часто болеют, командир выезжает на место, чтобы проверить быт бойцов (укрытие, точки обогрева, обеспечение одеждой). Это позволяет не только на месте увидеть проблемы, но и понять, как их решать дальше.

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Близость первого лица к рядовым

В нашем подразделении нет практики так называемых "офицерских столов", что создает негласное разделение между военными. Каждый военнослужащий, независимо от ранга, может пообщаться с командиром, в частности, во время совместных обедов. Это создает атмосферу доверия, устраняет риски "дедовщины" или несправедливости в этой части.

Новая должность – заместитель по морально-психологическому обеспечению

Сегодня в ВСУ большое внимание уделяется вопросу создания должной атмосферы в коллективе. Спортивная подготовка, мотивационные лекции, общий досуг – все это должно сформировать необходимый морально-психологический климат в коллективе и помочь военнослужащим справиться с ужасной комбинацией усталости, выгорания и опасности в результате длительной войны.

Непосредственную ответственность за организацию морально-психологического климата в коллективе несут заместители командиров бригады по морально-психологическому обеспечению. Это новая должность. Они разрабатывают и утверждают специальную программу по формированию и поддержке боевого духа, мотивации, идеологической составляющей. Занимаются опровержением вражеского ИПСО, награждением и привлечением к ответственности военнослужащих в случае нарушения правил.

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И такая работа приносит свои результаты. Военные формирования с лучшей морально-психологической подготовкой более устойчивы при выполнении сверхсложных задач. Они легче переносят боевой стресс.

Потребность в управляемости

В военном менеджменте стран НАТО, который мы сейчас внедряем, существует следующее правило: чем выше ранг руководителя – тем меньше у него должно быть подчиненных. Это справедливо и для бизнеса. Нужно так организовать структуру управления, чтобы ключевой руководитель действительно занимался стратегическими вопросами. Тогда он будет обращать внимание на расширение организации, повышение ее потенциала, а не на текущие вопросы.