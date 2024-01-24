ВСУ должны попадать по России, чтобы оккупанты перестали терроризировать Харьков

Просто на нас напали российские людоеды, специально стреляющие по гражданским, в том числе и ради пропагандистского эффекта. Как было на днях в Донецке.

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Это такая у них тактика. А если целятся по военным, но промахиваются, то сопутствующие жертвы среди гражданских воспринимают как часть рутины.

Подготовка комбинированной ракетной атаки требует времени. Планирование, техническое обеспечение. Российская пропаганда может врать, что так они ответили за рандомный Усть-Лугу. Чтобы разные "добродетели" убеждали Украину "не провоцировать россиян". Это очевидная чушь.

Усиление ПВО. Уничтожение носителей ракет в точках базирования. Санкции, чтобы усложнить производство. Все известно.

Относительно Харькова. Я уже писал – россияне будут терроризировать город, чтобы усиливать запрос "пусть все как-нибудь закончится". Закончиться оно может в одном случае: преступный умышленный террор полуторамиллионного города – это достаточное основание для любого ответа по России.

Мотивация оставить в Харькове спокойствие будет расти прямо пропорционально увеличению возможностей добираться в Россию. Вот с нашей стороны – это чистый, обоснованный, максимально легитимный ответ. Всех собеседников, призывающих "не провоцировать", я приглашаю в Харьков.