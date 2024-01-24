ЗСУ мають влучати по Росії, щоб окупанти перестали тероризувати Харків

Просто на нас напали російські людожери, які спеціально стріляють по цивільних, зокрема й заради пропагандистського ефекту. Як було днями у Донецьку.

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Це така у них тактика. А якщо ціляться по військових, але промахуються, то супутні жертви серед цивільних сприймають як частину рутини.

Підготовка комбінованої ракетної атаки потребує часу. Планування, технічного забезпечення. Російська пропаганда може брехати, що так вони відповіли за рандомний Усть-Лугу. Щоб різні "добродії" переконували Україну "не провокувати росіян". Це очевидна нісенітниця.

Посилення ППО. Знищення носіїв ракет у точках базування. Санкції, щоб ускладнити виробництво. Все відомо.

Щодо Харкова. Я вже писав – росіяни будуть тероризувати місто, щоб посилювати запит "нехай усе якось закінчиться". Закінчитися воно може в одному випадку: злочинний навмисний терор півторамільйонного міста – це достатня підстава для будь-якої відповіді по Росії.

Мотивація дати Харкову спокій зростатиме прямо пропорційно до збільшення можливостей діставатися до Росії. Ось з нашого боку – це чиста, обґрунтована, максимально легітимна відповідь. Усіх співрозмовників, хто закликає "не провокувати", я запрошую до Харкова.