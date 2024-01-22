Росії терміново потрібні контрзаходи

Коли Росії потрібно перебити невигідний порядок денний (про погані новини у Росії я вже писав – читайте тут) або в терміновому порядку створити привід для звинувачень України, російські війська обстрілюють мирних жителів на окупованій частині Донбасу.

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Потім Росія ініціює екстрене засідання Ради безпеки ООН, де розігрує мерзенний спектакль. І цього разу вже ініціювала. На арені першим номером буде міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров. Тобто гранично заїжджений сценарій.

Причина – Кремль усіма силами шукає способів заблокувати або загальмувати передачу Україні зброї та іншої допомоги. Щонайменше – до моменту продовження президентства Владіміра Путіна.

Угода з Великою Британією, угода щодо артилерії з Францією, дискусії в Німеччині щодо Taurus та інших озброєнь, й нарешті – рішення США та Європейського Союзу, що зависли за крок до фінішу, – все це потребує термінових контрзаходів. З високою ймовірністю буде ціла серія рішень західних партнерів напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення.

Зараз Москва активізує усіх агентів впливу в США та Європі, які голоситимуть, що західна зброя нібито завдає смерті мирним людям. Зарядить лояльних депутатів, "правозахисників" та "журналістів", щоб почався безлад.

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Однак правда полягає якраз у протилежному – брак західної зброї та затримки з її постачанням несуть смерть мирним людям в Україні та продовжують страждання.

За навмисне вбивство мирних громадян потрібно посилювати санкції проти Кремля. Інакше до них не доходить.