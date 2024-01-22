Ситуація в Україні не зміниться від результатів виборів у США

У США вважають, що до цього часу, практично весь 2024 рік, сторони будуть накопичувати ресурси і навчати нових військовослужбовців, щоб перейти у наступ у 2025 році. Росія – з метою захоплення нових українських регіонів, а Україна – для звільнення окупованих територій і примушення Москви до припинення війни.

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Тому таким важливим зараз є фінансування ЗСУ з боку США, за яке у США розгорнулася справжня політична битва. Адже дефіцит фінансування хоч істотно й не змінить ситуацію на полі бою у 2024 році, однак не дасть Україні можливостей підготуватися до 2025 року, коли можуть знову розпочатися вирішальні битви за звільнення окупованих територій.

Спостерігачі вважають, що гальмування з допомогою – а з кожним новим тижнем дискусій щодо розв'язання цієї проблеми ймовірність виділення грошей зменшується – пов'язане з політичними завданнями 45-го американського президента Дональда Трампа. Він вже неодноразово говорив, що знає, як завершити війну в Україні, і що ця війна завершиться в перший день його президентства, очевидно – перемовинами з Владіміром Путіним, якому завжди симпатизував Трамп.

Однак спостерігачі вважають, що ситуація у війні Росії з Україною істотно не зміниться, якими б не були результати виборів у США. Війна продовжиться ще щонайменше 2 – 5 років, тобто охопить всі 20-ті роки 21 століття, наближаючись за часом до сирійського конфлікту, який вже зійшов з перших шпальт світових новин. Про події цього конфлікту зараз практично нічого не знають за кордонами знесиленої війною Сирії.

Такий довгий термін можливої війни в Україні обумовлений не лише екзистенційністю конфлікту, коли Росія впевнена у необхідності захоплення України, а українці готові боротися не просто за збереження власної держави, але й повного повернення її до міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Це потребує додаткових зусиль, мобілізації нових українських громадян для участі і боротьбі за звільнення територій.

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Захід хоче, щоб Україна надала Росії урок

Екзистенційним є і конфлікт між Росією та США й загалом цивілізованим світом. Росія намагається довести, що здатна змінити саму сутність міжнародного права, здатна довести, що одна країна може приєднати до себе території іншої країни за допомогою сили і нема чинників, які здатні зупинити цю державу. Водночас на Заході намагаються довести, що міжнародне право, зруйноване Росією ще у 2014 році під час окупації Криму, може існувати й бути відновленим саме завдяки перемозі України у війні з Росією.

Захід бажає, щоб Україна надала Росії урок того, що територія суверенної держави не може бути змінена шляхом сили. Разом з цим західні держави бажають у будь-який спосіб уникнути прямого конфлікту з Росією. Вони бояться, що це призведе до ядерної війни із застосуванням не лише тактичної, але і стратегічної ядерної зброї.

Захід вважає, що саме Україна своєю героїчною боротьбою проти Росії має продемонструвати, що принципи міжнародного права є непорушними. Однак відновлення цього права не може бути швидким. Тому у США впевнені, що війна Росії з Україною може бути війною 20-років 21-го століття.