Не спрацювали навіть погрози ЄС

Уперше тріщини між Києвом і Варшавою почали з'являтися навесні та влітку 2023 року, коли уряд Польщі на тлі протестів польських фермерів запровадив обмеження для української сільськогосподарської продукції. Тоді це в основному пов'язувалося із парламентськими виборами у Польщі, тому були сподівання, що після 15 жовтня ситуація почне нормалізовуватися.

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Утім, на початку листопада, коли польські автоперевізники почали блокувати кордон через, як вони стверджували, нечесну конкуренцію з боку українських вантажних перевізників, напруга ще більше зросла.

Польські підприємці вимагали відновлення дозволів на в'їзд українських вантажівок до Євросоюзу, скасування електронної черги для польських вантажівок, які повертаються до Польщі з України тощо. Страйк призвів до величезних черг на кордоні, фінансових збитків та навіть летальних випадків серед водіїв.

Варто зазначити, що протест розпочався ще під час урядування "Права і справедливості", й тодішньому міністру інфраструктури Польщі Анджею Адамчику не вдалося домовитися із протестувальниками. Через це Варшава потрапила під гостру критику з боку Брюсселю.

Зокрема, єврокомісарка з питань транспорту Адіна-Йоана Велян розкритикувала владу "ПіС", звинувативши у відсутності бажання домовитися із перевізниками та Україною і припинити блокування. Вона навіть погрожувала відкрити справу через недотримання законодавства ЄС.

Дії нового польського уряду

Уже в грудні після складення урядом Дональда Туска присяги до переговорів з перевізниками приєднався новий очільник міністерства інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, який спромігся 16 січня підписати угоду з підприємцями. За його словами, документ, який складається із семи пунктів, "є результатом конструктивної співпраці з перевізниками".

Як пояснив Клімчак, угода стосується моніторингу реалізації домовленостей польської та української сторін, як-от повне виключення в рамках пілотного проєкту системи електронної черги на автомобільному пункті пропуску Нижанковичі – Мальховіце. Окрім того, як зазначив міністр, необхідно посилити систему контролю польськими службами, зокрема у сфері виявлення несанкціонованого транспорту та транспорту, на який не поширюється дія угоди між Україною та ЄС.

У міністерстві інфраструктури Польщі також повідомили, що українська сторона зобов'язалася виділити чотири окремі смуги на пункті пропуску Ягодин – Дорогуськ для порожніх вантажівок, які повертаються до Польщі.

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Польське міністерство, зі свого боку, зобов'язалося створити дорадчу раду, до складу якої, зокрема, входитимуть представники перевізників. Вона працюватиме над відповідними змінами в законодавстві.

У підписаній угоді з підприємцями міністр інфраструктури також зобов'язався розпочати переговори з Брюсселем щодо отримання фінансової підтримки для польських перевізників.

Що важливо, Клімчак пообіцяв продовжити переговори з Євросоюзом щодо змін до угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом. І звернувся до української сторони з проханням якнайшвидше виконати всі досягнуті домовленості.

Утім, положення щодо перегляду угоди про "транспортний безвіз" щодо її можливого звуження може бути неприйнятним для Києва. Та й Брюссель виключає відновлення дозволів для українських перевізників, які діяли до початку укладення угоди між Україною та Євросоюзом.

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Головні рішення ще попереду

А тому говорити про 100%-прорив поки що зарано. Тим паче польські перевізники пообіцяли, що у разі невиконання положень документа акцію протесту відновлять 1 березня.

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"Протест завершиться до 1 березня. Це не означає завершення діалогу. Навпаки. Ми починаємо дуже інтенсивні, конструктивні переговори, які мають на меті дати конкретний ефект – виконання рішень, про які ми домовилися, швидку реалізацію всього того, що вимагають перевізники", – заявив Даріуш Клімчак.

Невідомо також, коли і як буде вирішений аграрний трек. Наразі, як повідомляється, фермери з організації "Солідарність" на 24 січня анонсували акцію протесту. Вони закликають усіх трактористів та сільськогосподарські організації приєднатися і протестувати проти погіршення ситуації у сільському господарстві.

Отже, головні рішення ще попереду. Можливо, подальші консультації або візит прем'єр-міністра Польщі Туска до України проллють світло на те, чи зможуть Київ та Варшава віднайти порозуміння й покращити стан двосторонніх відносин. Є сподівання, що так і станеться, оскільки це в інтересах обох держав.