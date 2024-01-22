Ситуация в Украине не изменится от результатов выборов в США

В США считают, что к этому времени, практически весь 2024 год, стороны будут накапливать ресурсы и обучать новых военнослужащих, чтобы перейти в наступление в 2025 году. Россия – с целью захвата новых украинских регионов, а Украина – для освобождения оккупированных территорий и принуждения Москвы к прекращению войны.

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Поэтому так важно сейчас финансирование ВСУ со стороны США, за которое в США развернулась настоящая политическая битва. Ведь дефицит финансирования хоть существенно и не изменит ситуацию на поле боя в 2024 году, однако не даст Украине возможности подготовиться к 2025 году, когда могут снова начаться решающие битвы за освобождение оккупированных территорий.

Наблюдатели считают, что торможение с помощью – а с каждой новой неделей дискуссий по решению этой проблемы вероятность выделения денег уменьшается – связано с политическими задачами 45-го американского президента Дональда Трампа. Он уже не раз говорил, что знает, как завершить войну в Украине, и что эта война завершится в первый день его президентства, очевидно – переговорами с Владимиром Путиным, которому всегда симпатизировал Трамп.

Однако наблюдатели считают, что ситуация в войне России с Украиной существенно не изменится, какими бы ни были результаты выборов в США. Война продолжится еще не менее 2 – 5 лет, то есть охватит все 20-е годы 21 века, приближаясь по времени к сирийскому конфликту, который уже сошел с первых полос мировых новостей. О событиях этого конфликта сейчас практически ничего не знают за границами обессилевшей от войны Сирии.

Такой долгий срок возможной войны в Украине обусловлен не только экзистенциальностью конфликта, когда Россия уверена в необходимости захвата Украины, а украинцы готовы бороться не просто за сохранение собственного государства, но и полный возврат его к международно признанным границам 1991 года. Это требует дополнительных усилий, мобилизации новых украинских граждан для участия и борьбы за освобождение территорий.

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Запад хочет, чтобы Украина преподала России урок

Экзистенциален и конфликт между Россией и США и всем цивилизованным миром. Россия пытается доказать, что способна изменить саму сущность международного права, способна доказать, что одна страна может присоединить к себе территории другой страны посредством силы и нет факторов, способных остановить это государство. В то же время, на Западе пытаются доказать, что международное право, разрушенное Россией еще в 2014 году во время оккупации Крыма, может существовать и быть восстановлено именно благодаря победе Украины в войне с Россией.

Запад желает, чтобы Украина преподнесла России урок, что территория суверенного государства не может быть изменена путем силы. При этом западные государства желают любым способом избежать прямого конфликта с Россией. Они боятся, что это приведет к ядерной войне с применением не только тактического, но и стратегического ядерного оружия.

Запад считает, что именно Украина своей героической борьбой против России должна продемонстрировать, что принципы международного права незыблемы. Однако восстановление этого права не может быть скорым. Поэтому в США уверены, что война России с Украиной может быть войной 20-х годов 21-го века.