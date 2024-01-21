Почему аргумент об эскалации больше не работает

1. Don't look up – так можно было бы сформулировать лозунг форума, если анализировать тематику нескольких сот side events. 80% посвящено искусственному интеллекту, 1% вопросам глобальной безопасности.

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Мир за последние 60 лет ближе всего подошел к пределу глобального конфликта. Первая же гибридная атака по незащищенной европейской энергосистеме превратит искусственный интеллект в теплое упоминание о старых добрых временах.

2. Украина привносит в повестку дня форума вопросы глобальной безопасности, и тем самым мы, по сути, выступаем более зрелым участником процесса, пусть и не по доброй воле. Украинские усилия в этом направлении успешны и всеми подмечены, о чем свидетельствует состав участников дискуссионных панелей.

3. Основное сообщение Украины к Западу было сформулировано в выступлении президента Владимира Зеленского и много раз повторено: всякий раз, когда нужны были сильные решения, Запад отступал или тормозил, боясь эскалации со стороны России, но Украина делала свое, и эскалации ни разу не было. Так что аргумент об эскалации нужно навсегда убрать со стола.

У Запада нет стратегии в отношении России

4. В последние месяцы украинская дипломатия (в широком смысле – кроме профессиональной, еще парламентская, общественная, художественная и т.п.) приложила экстраординарные усилия, чтобы донести до союзников и партнеров понимание, что наша победа – это их победа, а наше поражение – это их поражение. Что падение Украины означает неизбежную дальнейшую эскалацию. Что они завтра могут оказаться под огнем гибридных атак и должны проверить свою готовность.

Итак, понимание на Западе растет, хотя и не такими темпами, как нам хотелось бы: демократия, бюрократия и традиция не позволяют быстрых движений. Вдобавок западным правительствам приходится бороться с собственными пацифистами, имеющими в обществах большой вес.

5. В то же время стратегия Запада по отношению к России выглядит как ожидание джокера ("черного лебедя"). То есть фактически это не стратегия, а застенчивая маскировка ее отсутствия. Более того, они не только не имеют стратегии, но и убеждены, что она им не нужна. К сожалению, это в основном иррациональная политика, управляемая страхами, а не интересами.

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6. Россияне верят, что НАТО достигло лимита возможностей по поддержке Украины. У НАТО действительно нет резервов на случай войны. Это означает необходимость быстрого развития способностей ВПК США и стран Европы, а для этого нужны непопулярные политические решения по перераспределению бюджетных средств для гарантии долгосрочных контрактов производителям. Также нужно немедленно согласовывать технические и юридические стандарты между странами, создав военно-промышленный альянс типа Airbus.

7. В то же время чрезвычайно важно закрытие путей обхода санкций, в частности силами западных спецслужб, чтобы перекрыть возможности поставки России составляющих для изготовления оружия.

8. Все умы западных элит сосредоточены на американских выборах, от которых, по их мнению, все зависит на планете. Собственно, с этим следует согласиться, учитывая, что в случае приостановки американских обязательств в рамках НАТО вся Европа остается почти незащищенной впервые после Второй мировой.

Результат выборов невозможно предсказать (это и есть демократия), но еще меньше (по мнению американских экспертов) можно предсказать внешнюю политику Дональда Трампа в случае его победы. Надо смотреть, какой будет его команда по национальной безопасности.

9. В последнее время, похоже, накапливаются положительные новости о конфискации российских активов. История длинная, движение медленное, но с мертвой точки сдвинулось. Божьи мельницы мелеют медленно, но неотвратимо.

Украине нужно изменить свои аргументы

10. Задачи для Украины: делать свою "домашнюю работу" в сфере реформ и демократии (привет тем, кто преследует журналистов и оказывает давление на бизнес) и усиливать свое влияние на западную политику через все доступные инструменты.

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Основные украинские аргументы должны носить не моральный характер ("мы воюем за свободу", "мы вас защищаем"), а экономический в широком смысле:

"Содействуя украинской победе, вы отвращаете большую войну и предотвращаете большие затраты";

"Расходы от неоказания помощи Украине гораздо больше, чем сама эта помощь";

"Украина успешно решает глобальные задачи безопасности за очень малые деньги и без потерь жизней солдат НАТО".

Вдобавок к тому, основной аргумент к американцам: "Деньги преимущественно остаются в США, создавая здесь рабочие места".

11. Ключевым фактором является массированное дипломатическое давление на западных партнеров, в широком понимании: не только МИД, а диалог на уровне парламентов, бизнес-сообществ, университетов, общественных организаций, церквей (одна из наибольших угроз Украине – это тезис об ограничении у нас религиозных свобод), художников и т.д.

Важно давить не сверху, а снизу: например, в США нужно ездить по избирательным округам ключевых конгрессменов и сенаторов и работать с их избирателями.