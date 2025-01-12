Годы прошли, а действия России не изменились

Тогдашние политзаключенные подверглись жестоким условиям содержания, изоляции и пыткам, однако они не сломались. Их борьба стала источником вдохновения для последующих поколений украинцев, которые боролись за свободу для нашего государства. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Сегодня мы снова сталкиваемся с тем же явлением. Россия, развязав войну против Украины в 2014 году, не только вторглась на наши территории, но и ведет систематическую кампанию террора против украинцев на временно оккупированной территории.

Сотни наших граждан стали жертвами политических репрессий. Российская оккупационная власть незаконно удерживает граждан Украины в своих тюрьмах, обвиняя их в "терроризме", "экстремизме" или других сфабрикованных преступлениях.

Более трех сотен граждан Украины, стали жертвами политических преследований, среди них – крымские татары, журналисты, религиозные деятели, государственные служащие, активисты, обычные граждане, которые не боялись сказать правду или отстоять свою позицию.

Своими действиями Россия нарушает 4-ю Женевскую конвенцию, третья статья которой запрещает захватывать заложников. Гражданское лицо вообще не имеет права быть задержанным, а в случае, если такое случилось, оно должно сразу быть освобождено.

Каждый день пребывания наших людей в российских тюрьмах является преступлением, а их освобождение – это общая задача украинского государства и международного сообщества.

Символы борьбы за свободу

Несмотря на все сложности, Украина прилагает огромные усилия, чтобы вернуть наших людей домой. Мы помним радость от освобождения режиссера, продюсера, сценариста и писателя Олега Сенцова, который после 5 лет российских тюрем снова стал голосом свободы. О неприятии обвинений, любви к Украине и силе духа свидетельствует то, что даже после оглашения приговора Александр Кольченко (еще один бывший политзаключенный Кремля) и Олег Сенцов спели гимн Украины в зале суда.

История Владимира Балуха, который пережил пытки и унижения, но не потерял веру в Украину, является еще одним ярким примером. Он в 2017 году в Крыму вывесил на своем доме в селе Серебрянка украинский флаг, а также прикрепил табличку "улица Героев Небесной Сотни". Конечно же после этого мужчину осудили россияне. Его решимость в отстаивании украинского флага над собственным домом стала символом сопротивления.

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Сложный путь прошел и журналист Станислав Асеев, которого пророссийские боевики почти три года удерживали в застенках. Россия не слышала о свободе слова, поэтому обвинили журналиста в шпионаже. После освобождения он написал книгу о своем опыте, чтобы мир узнал о масштабах российских преступлений.

Эти люди не просто вернулись домой. Они стали символами борьбы за свободу, силой духа которой мы все можем гордиться.

В 2024-м году ярким было возвращение гражданских украинцев. Среди которых:

Нариман Джелял , заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, которого удерживали с 2021 года;

, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, которого удерживали с 2021 года; Валерий Матюшенко , который с 2017 года не видел своих родных;

, который с 2017 года не видел своих родных; Елена Пех , которую ждала дочь с 2018 года;

, которую ждала дочь с 2018 года; Богдан Гелета и Иван Левицкий, священники Украинской греко-католической церкви, которые сопротивлялись оккупационным войскам в Бердянске.

День, который учит нас единству

Сейчас в России и на временно оккупированной ею территории Украины в местах принудительного содержания по меньшей мере 16 тысяч украинских гражданских. Люди удерживаются безосновательно: кто-то – уже получил надуманные обвинения, кто-то – до сих пор не знает причины того, почему он лишен свободы. Кто-то – политзаключенный, а кто-то – гражданский заложник. Однако в обоих случаях Россия должна понести наказание за лишение свободы граждан!

Свобода – это не просто слово, это борьба, которую ведут наши граждане на передовой, в тылу и даже за решеткой. Наш долг – не забывать тех, кто остается в тюрьмах врага.

Мы должны говорить об их состоянии, требовать их освобождения, помогать их семьям и поддерживать тех, кто уже вернулся, в их реабилитации.

Этот день также учит нас единству. Наша сила – в общей борьбе. Пока в тюрьмах России и на временно оккупированной территории остаются украинцы, мы должны прилагать максимум усилий, чтобы ни один из них не остался забытым.

День украинского политзаключенного – это день скорби и борьбы, но одновременно и день надежды. Надежды на то, что Украина всегда будет помнить своих героев и бороться за каждого из них до победы.

Помните, что свобода – это наш общий долг, и мы не имеем права на равнодушие. Мы сильны, пока вместе, и пока поддерживаем тех, кто сейчас за нас борется!