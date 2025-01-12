Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева. До этого правоохранители опознали всех фигурантов скандальных видео.
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Что известно об обысках у подростков, перекрывавших движение в Киеве
В полиции отметили, что провели обыски по месту жительства двух несовершеннолетних, которые фигурировали в скандальных видео.
"Блогерами" оказались шестеро жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет. Правоохранители пригласили юношей вместе с их родителями в отделение полиции, где они давали объяснения по поводу указанных событий.
Кроме того, в рамках уголовного производства следователи столичной полиции провели обыски дома у двух несовершеннолетних, по результатам которых изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны,
– отметили правоохранители.
По данному факту продолжается досудебное расследование.
Что обнаружили правоохранители у двух фигурантов скандальных видео в Киеве / Видео полиции Киева
Что известно о скандале с молодыми людьми в Киеве
- В сети 10 января появилось несколько видео, на которых вероятные представители золотой молодежи Киева препятствуют движению транспорта в центре города, потому что им захотелось покурить. На видео также зафиксировано, как эти лица подрезают автомобили и выбрасывают долларовые купюры из машины на улицу Крещатик.
- В полиции Киева впоследствии сообщили, что уже установили всех фигурантов этих скандальных видео. Их вместе с родителями пригласили на беседу в милицию. Один из юношей уже фигурировал в скандалах с публичным прослушиванием российской музыки.
- В сети также установили личности потенциальных подозреваемых, связанных со скандальными видео, которые привлекли внимание общественности. Среди причастных, как сообщалось, могли быть сын бывшего главы Лимана Петра Цимидана, а также, вероятно, сын бизнесмена Вячеслава Юткина. Сейчас правоохранители не обнародовали конкретных имен тех, кого идентифицировали как участников скандальных видео.
- В то же время сообщалось, что фигурирует на кадрах также и якобы сын нардепа от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Дмитрия Исаенко. Однако сам он опроверг эту информацию, ведь отметил, что у него нет сына. Зато известно, что у нардепа есть уже совершеннолетняя дочь.