Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Даниила "Серфера" Смирнова в сети.

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"Почему какие-то "мажоры" имеют право топтать флаг"

"Серфер" прокомментировал скандал с подростками в Киеве и осудил их действия. Защитник эмоционально подчеркнул, что "какие-то "мажоры" имеют право топтать флаг", пока его сверстники отдают жизнь за Украину и защищают страну от врага.

19-летний командир штурмовой группы Третьей штурмовой бригады отметил, что сам родился не в бедной семье, и сейчас "мог жить на Бали и учиться за границей". Однако "Серфер" выбрал другой путь – в 17 лет вернулся в Украину и уже в свои совершеннолетия присоединился к Третьей штурмовой бригаде.

В пример он приводит и своих сверстников, которые также стали на защиту Украины, хотя "состояние их родителей значительно превышают состояние этих "мажорчиков" которые думают что им все сойдет с рук". "Серфер" отметил, что считает все эти инциденты бессмысленностью и возмущается, почему на наглые действия подростков нет соответствующей реакции.

Когда эти "типы" открыто набирают полицию и говорят, что вот они, а никто ничего не делает, какие действия вы хотите видеть? Что по вашему будут думать молодые ребята и девушки, которые в свое совершеннолетие видели не "дорожки кокса", а кровь грязь, крики и войну,

– эмоционально подчеркивает военный.

Напомним, что подростки в Киеве попали в скандал. Молодые люди слушали русскую музыку, перекрывали движение автомобилей, разбрасывали доллары, создавали опасные ситуации на дорогах и многое другое. В СМИ заявляли, что среди хулиганов якобы были сыновья известных людей, в частности, экс-главы Лимана Петра Цимидана и бизнесмена Вячеслава Юткина.

Полиция уже установила всех лиц, которые фигурируют в скандальных видео. Ювенальные полицейские уже общаются с участниками видео и их родителями, а после проверки действиям каждого из шести участников будет дана правовая оценка.