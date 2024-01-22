России срочно нужны контрмеры

Когда России нужно перебить невыгодную повестку дня (о плохих новостях в России я уже писал – читайте здесь) или в срочном порядке создать повод для обвинений Украины, российские войска обстреливают мирных жителей на оккупированной части Донбасса.

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Затем Россия инициирует экстренное заседание Совбеза ООН, где разыгрывает мерзкий спектакль. И в этот раз уже инициировала. На арене первым номером будет министр иностранных дел России Сергей Лавров. То есть предельно заезженный сценарий.

Причина – Кремль всеми силами ищет способы заблокировать или затормозить передачу Украине оружия и другой помощи. По меньшей мере, до момента продления президентства Владимира Путина.

Соглашение с Великобританией, соглашение по артиллерии с Францией, дискуссии в Германии по Taurus и другим вооружениям, и наконец – решения США и Европейского Союза, зависшие в шаге от финиша, – все это требует срочных контрмер. С высокой вероятностью будет целая серия решений западных партнеров в преддверии второй годовщины полномасштабного вторжения.

Сейчас Москва активизирует всех агентов влияния в США и Европе, которые будут голосить, что западное оружие якобы наносит смерть мирным людям. Зарядит лояльных депутатов, "правозащитников" и "журналистов", чтобы начался беспорядок.

Заметьте Появился ли просвет в отношениях Украины и Польши?

Однако правда заключается как раз в противоположном – нехватка западного оружия и задержки с его снабжением несут смерть мирным людям в Украине и продолжают страдания.

За умышленное убийство мирных граждан следует усиливать санкции против Кремля. Иначе до них не доходит.