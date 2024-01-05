На це звернув увагу омбудсмен Дмитро Лубінець. Він зазначив, що Наказ №11 "Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявою про прийом до громадянства Російської Федерації" Владімір Путін підписав 4 січня.

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Про що йдеться в наказі

Відомо, що у відповідному наказі йдеться про те, що діти-сироти та діти, котрі залишилися без батьківської опіки, котрі є громадянами України, можуть отримати громадянство Росії. Причому за особистим рішенням Владіміра Путіна і без врахування всіх або окремих вимог законодавства країни-агресорки.

Як каже Лубінець, заяву про вступ у таке громадянство мають можливість подати керівники російських організацій, в які влаштували під нагляд дитину.

Це важливо! Під час заповнення анкети не потрібно зазначати інформацію про місце проживання заявника, контактні дані. Необхідна лише адреса та контакти за місцем роботи такого заявника, який, як каже Лубінець, може у будь-який момент зникнути.

Вважаю, що присвоєння дітям громадянства Росії робиться для того, щоб депортованих українських дітей "юридично" не залишилось на їхній території,

– наголосив омбудсмен.

За його словами, росіяни зможуть подавати заяви про вступ до громадянства Росії за депортованих українських дітей, котрі перебувають у російських закладах або російських сім'ях під опікою. І їх Владімір Путін задовольнятиме без жодних вимог.

Ми розуміємо страшні наслідки таких дій, адже наступним кроком після отримання ними "громадянства" Росії буде усиновлення дітей вже як росіян, а за цим – зміна їхніх персональних даних,

– додав Лубінець.

Він зазначив, що в один момент може статися так, що у Росії просто не залишиться жодної української дитини. А все тому, що впродовж наступних трьох місяців усі вони можуть просто стати громадянами Росії.

Дмитро Лубінець зазначив, що як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вживатиме всіх необхідних заходів для реагування як всередині країни, так і на міжнародній арені. Він підкреслив, що переведення дітей з однієї національної групи в іншу, безумовно, яким "є надання примусового громадянства дітям, є однією з ознак геноциду".