На це звернув увагу омбудсмен Дмитро Лубінець. Він зазначив, що Наказ №11 "Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявою про прийом до громадянства Російської Федерації" Владімір Путін підписав 4 січня.
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Про що йдеться в наказі
Відомо, що у відповідному наказі йдеться про те, що діти-сироти та діти, котрі залишилися без батьківської опіки, котрі є громадянами України, можуть отримати громадянство Росії. Причому за особистим рішенням Владіміра Путіна і без врахування всіх або окремих вимог законодавства країни-агресорки.
Як каже Лубінець, заяву про вступ у таке громадянство мають можливість подати керівники російських організацій, в які влаштували під нагляд дитину.
Вважаю, що присвоєння дітям громадянства Росії робиться для того, щоб депортованих українських дітей "юридично" не залишилось на їхній території,
– наголосив омбудсмен.
За його словами, росіяни зможуть подавати заяви про вступ до громадянства Росії за депортованих українських дітей, котрі перебувають у російських закладах або російських сім'ях під опікою. І їх Владімір Путін задовольнятиме без жодних вимог.
Ми розуміємо страшні наслідки таких дій, адже наступним кроком після отримання ними "громадянства" Росії буде усиновлення дітей вже як росіян, а за цим – зміна їхніх персональних даних,
– додав Лубінець.
Він зазначив, що в один момент може статися так, що у Росії просто не залишиться жодної української дитини. А все тому, що впродовж наступних трьох місяців усі вони можуть просто стати громадянами Росії.
Дмитро Лубінець зазначив, що як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вживатиме всіх необхідних заходів для реагування як всередині країни, так і на міжнародній арені. Він підкреслив, що переведення дітей з однієї національної групи в іншу, безумовно, яким "є надання примусового громадянства дітям, є однією з ознак геноциду".