Окупанти продовжують вчиняти звірства щодо цивільного населення. Про ще один такий випадок розповіли у ЗМІ.
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Розстріл родини
Так, жахливий інцидент трапився 26 січня в Кремінній, окупованій росіянами ще у квітні 2022 року. Там на вулиці знайшли тіла трьох людей з вогнепальними пораненнями.
Вбитими виявилася ціла сім'я: 60-річна Наталія Бурлуцька, її 37-річна дочка Алла Бурлуцька та 41-річний чоловік Алли Андрій Рубан. Відомо, що у 37-річної Алли залишилася 18-річна дочка Вікторія.
Як повідомляють у медіа, за підозрою у розстрілі мирних мешканців міста затримали 33-річного російського військового Фідана Хаєрзаманова. Його двох товаришів по службі – 30-річного Ігоря Дмитрієва і 39-річного Азамата Гарєєва, які теж можуть бути причетні до вбивства, розшукують.
Наразі мотиви їх жорстокого вчинку невідомі.
Жертви російських загарбників / Фото соцмережі
Воєнні злочини росіян в Україні: що відомо
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