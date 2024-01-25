Тіло пенсіонерки виявив сусід, після чого повідомив до поліції. Після обмеження території правоохоронці виявили й тіло її сина.

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Деталі інциденту

Зазначається, що 24 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про виявлення тіла сусідки без ознак життя. Очевидець зазначив, що на ній були видимі тілесні ушкодженнями. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група та медики.

На місці правоохоронці встановили смерть 86-річної пенсіонерки. Під час огляду будинку та території поліції знайшли тіло сина загиблої.

Попередньо встановлено, що 59-річний чоловік під час конфлікту спричинив тілесні ушкодження своїй матері, від яких та померла, а після цього – сам покінчив життя самогубством шляхом повішання,

– повідомили у поліції.

Тіла обох померлих направили на судово-медичну експертизу.

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