Варто зазначити, що чоловік не втік після скоєння злочину. За словами свідків, він просто сидів на лавці до прибуття правоохоронців.
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Деталі трагічного інциденту
Як розповіли у поліції, 21 жовтня вони отримали повідомлення про стрілянину у сквері Прикордонників Олександрівського району міста Запоріжжя. За словами свідка, невідомий чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку. Водночас він продовжував перебувати на місці злочину.
У той час, коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе,
– розповіли правоохоронці.
Лікарі намагалися врятувати постраждалу жінку, однак їм не вдалося – вона померла в кареті швидкої. На місці злочину працюють правоохоронці – встановлюють деталі.
Правоохоронці огородили місце вбивства / поліція Запорізької області
Водночас голова Запорізької ОВА Юрій Малашко зазначив, що справа у нього на особистому контролі. Керівники силових відомств доповідають про всі обставини, що з‘ясовуються.
Кримінальні новини України
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- На Тернопільщині знайшли мертвим працівника комбікормового заводу, що входить в корпорацію "Агропродсервіс". Чоловік лежав просто на узбіччі дороги. Місцеві жителі припускають, що чоловік помер на заводі, а на підприємстві вирішили підлаштувати все так, ніби його збив автомобіль чи чоловік сам помер на дорозі.
- на Київщині батько одним ударом вбив власну дитину. Як зазначили правоохоронці, 18-річний батько намагався заспокоїти немовля, а коли у нього не вийшло, вдарив дитину. Малеча померла через завдану травму голови.