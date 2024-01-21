Варто зазначити, що чоловік не втік після скоєння злочину. За словами свідків, він просто сидів на лавці до прибуття правоохоронців.

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Деталі трагічного інциденту

Як розповіли у поліції, 21 жовтня вони отримали повідомлення про стрілянину у сквері Прикордонників Олександрівського району міста Запоріжжя. За словами свідка, невідомий чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку. Водночас він продовжував перебувати на місці злочину.

У той час, коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе,

– розповіли правоохоронці.

Лікарі намагалися врятувати постраждалу жінку, однак їм не вдалося – вона померла в кареті швидкої. На місці злочину працюють правоохоронці – встановлюють деталі.

Правоохоронці огородили місце вбивства / поліція Запорізької області

Водночас голова Запорізької ОВА Юрій Малашко зазначив, що справа у нього на особистому контролі. Керівники силових відомств доповідають про всі обставини, що з‘ясовуються.

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