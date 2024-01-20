Інцидент стався 20 січня у Шевченківському районі Дніпра на вулиці Підмогильного. Правоохоронці отримали виклик близько 15:00.
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Що сказала поліція
Після обіду у місті пролунав вибух. Згодом з'ясувалося, що це вибухнув легковик Ford. У машині перебувало двоє людей, один з яких – 34-річний водій.
На місці працювала слідчо-оперативна група відділення поліції, криміналістична лабораторія, вибухотехнічна служба ГУНП та кінологи.
За попередньою інформацією, стався вибух невідомого предмету, внаслідок чого травмовано водія,
– мовиться у повідомленні поліції.
Такий вигляд має автівка після вибуху / Фото Поліції Дніпропетровщини
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. Всі обставини з'ясовуються.
Що писали місцеві ЗМІ
Телеграм-канал "Дніпро Оперативний" із посиланням на свідків написав, що чоловік та жінка сіли у цю машину. Вибух пролунав, коли водій завів двигун. Згодом приїхала поліція та огородила місце інциденту. Карета швидкої допомоги теж незабаром приїхала.
Очевидці кажуть, що водію відірвало ногу, а жінка була вся у крові. Інформація щодо її стану уточнюється.
Водій після вибуху у Дніпрі / Фото "Дніпра Оперативного"
"Суспільне Дніпро" поспілкувалося зі свідками. Очевидець Олександр почув сильний вибух та подумав, що пропустив ракетну атаку з боку Росії. Після цього він зрозумів, що це не система ППО працювала, а машина вибухнула. Також цей свідок сказав, що чоловік отримав поранення ноги.
Місце вибуху автівки: Фото "Суспільного"
Журналісти показали кадри з Дніпра. На фото можна побачити розкидані по дорозі деталі автівки та сліди крові.
Схожі випадки в Україні
- Раніше у селі Дельжилер, що на Одещині, вибухнула машина швидкої допомоги. На щастя, обійшлося без жертв та поранених.
- Нагадаємо, що на трасі Київ – Харків перекинувся бензовоз. Після цього автівка загорілася та вибухнула. На жаль, водій загинув на місці.
- Також повідомлялося про вибух на АЗС у Києві. Там у машині загорівся й вибухнув газовий балон. Працівники заправки швидко його загасили.