Инцидент произошел 20 января в Шевченковском районе Днепра на улице Подмогильного. Правоохранители получили вызов около 15:00.
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Что сказала полиция
После обеда в городе раздался взрыв. Впоследствии выяснилось, что это взорвалась легковушка Ford. В машине находились два человека, один из которых – 34-летний водитель.
На месте работала следственно-оперативная группа отделения полиции, криминалистическая лаборатория, взрывотехническая служба ГУНП и кинологи.
По предварительной информации, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего травмирован водитель,
– говорится в сообщении полиции.
Так выглядит автомобиль после взрыва / Фото Полиции Днепропетровской области
Правоохранители открыли уголовное производство по факту покушения на убийство. Все обстоятельства выясняются.
Что писали местные СМИ
Телеграм-канал "Днепр Оперативный" со ссылкой на свидетелей написал, что мужчина и женщина сели в машину. Взрыв раздался, когда водитель завел двигатель. Позже приехала полиция и огородила место инцидента. Карета скорой помощи тоже вскоре приехала.
Очевидцы говорят, что водителю оторвал ногу, а женщина была вся в крови. Информация о её состоянии уточняется.
Водитель после взрыва в Днепре / Фото "Днепра Оперативного"
"Суспильное Днепр" пообщалось со свидетелями. Очевидец Александр услышал сильный взрыв и подумал, что пропустил ракетную атаку со стороны России. После этого он понял, что эта не система ПВО работала, а машина взорвалась. Также этот свидетель сказал, что мужчина получил ранение ноги.
Место взрыва автомобиля: Фото "Суспильного"
Журналисты показали кадры из Днепра. На фото можно увидеть разбросанные по дороге детали автомобиля и следы крови.
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