Инцидент произошел в селе Дельжилер Белгород-Днестровского района, сообщает 24 Канал. Сообщение о пожаре поступило в 10:05.

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Возгорание удалось ликвидировать уже в 10:23. По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования автомобиля. К счастью, погибших и пострадавших нет.

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Автобус с украинцами попал в ДТП

Автобус с украинцами 28 августа попал в ДТП в румынском Неводаре. По данным местных СМИ, в салоне находились 45 человек. К счастью, в результате аварии не было погибших. Пострадали 15 человек. Из них 8 потребовалась госпитализация. Автобус направлялся в Киев.

По предварительным данным, причиной ДТП могло быть то, что водитель не заметил ограничитель высоты. В автобусе фактически снесло второй этаж.

Кроме того, недавно произошло жуткое ДТП на севере Италии. Там украинский туристический автобус столкнулся с грузовиком, который перевозил фрукты и овощи. Пострадали десятки человек. В частности, 4 были в критическом состоянии.