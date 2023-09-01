Інцидент стався у селі Дельжилер Білгород-Дністровського району, інформує 24 Канал. Повідомлення про пожежу надійшло о 10:05.

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Загоряння вдалося ліквідувати вже о 10:23. За попередніми даними, причиною пожежі міг стати аварійний режим роботи електрообладнання автомобіля. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

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Автобус з українцями потрапив у ДТП

Автобус з українцями 28 серпня потрапив у ДТП у румунському Неводарі. За даними місцевих ЗМІ, у салоні перебували 45 людей. На щастя, внаслідок аварії не було загиблих. Постраждали 15 людей. З них 8 знадобилася госпіталізація. Автобус прямував до Києва.

За попередніми даними, причиною ДТП могло бути те, що водій не зауважив обмежувач висоти. В автобусі фактично знесло другий поверх.

Окрім того, нещодавно сталася моторошна ДТП на півночі Італії. Там український туристичний автобус зіштовхнувся з вантажівкою, яка перевозила фрукти та овочі. Постраждали десятки людей. Зокрема, 4 були у критичному стані.