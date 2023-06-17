Моторошне відео вибуху опублікували у соцмережах Києва. Про це пише 24 Канал.

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Подробиці інциденту

Подія трапилась 16 червня на АЗС на Скляренка. Попередньо, в авто загорівся газовий балон. На щастя, працівники заправки відреагували швидко, завдяки чому трагедії вдалося уникнути.

На відео видно, як на заправці в легковому авто спалахнув капот. Водій не зрозумів, що відбувається. Проте працівники АЗС не розгубились та швидко почали гасити загоряння.

Пожежа на АЗС в Києві: дивіться відео

Зауважимо, що остання масштабна пожежа у Київській області була 4 червня.

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