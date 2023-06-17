Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА – розповів, що наразі встановлюють деталі трагедії. За попередніми даними, в автомобілі перебували 4 людей. Не вижив ніхто.

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Окупанти обстріляли село Гур'їв Козачок, що в Богодухівському районі. Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку вищевказаного населеного пункту,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Синєгубов наголосив, що удар по автомобілю – черговий терор росіян проти мирного населення України.

Напередодні окупанти атакували Київщину

Російські окупанти 16 червня атакували ракетами Київщину. Спершу повідомляли, що постраждали 4 людей. Серед них – двоє дітей. Водночас згодом кількість постраждалих зросла майже вдвічі.

"Кількість потерпілих від ракетного удару збільшилась – 7 людей звернулися до лікарів. На щастя, вони не мають серйозних трав. Ми розуміємо, що це не останнє звернення громадян", – розповіли у поліції.

Російські окупанти будуть притягнуті до відповідальності за всі свої злочини.