Наталія Гуменюк – речниця ОК "Південь" – в ефірі телемарафону розповіла, що погода – спокійна й спрогнозувала можливе переспорядження ворожих носіїв. Тоді мовилося, що ситуація – рівна. Водночас напруження не знімають. Українців попередили, що ракетоносій може повернутися у будь-який час, інформує 24 Канал.

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Згодом в ОК "Південь" підвищили рівень загрози

Пізніше в ОК "Південь" оновили дані й наголосили, що корабельне угруповання ворога – переформатовано.

На бойове чергування в Чорному морі виведено 2 надводних ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" може сягати 16. Рівень ракетної загрози – знов підвищено,

– мовиться у повідомленні.

Наразі у Чорному морі перебувають 7 ворожих кораблів. В Азовському – 1 корабель.

Українців закликають не нехтувати сповіщеннями повітряної тривоги. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Це правило рятує життя.