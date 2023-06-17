Наталья Гуменюк – спикер ОК "Юг" – в эфире телемарафона рассказала, что погода – спокойная и спрогнозировала возможное переснаряжение вражеских носителей. Тогда говорилось, что ситуация – ровная. В то же время напряжения не снимают. Украинцев предупредили, что ракетоноситель может вернуться в любое время, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Путин либо не контролирует собственную армию, либо неадекватный, – Зеленский отреагировал на обстрел Киева

Впоследствии в ОК "Юг" повысили уровень угрозы.

Позже в ОК "Юг" обновили данные и подчеркнули, что корабельная группировка врага – переформатирована.

На боевое дежурство в Черном море выведены 2 надводных ракетоносителя. Общий залп "Калибров" может достигать 16. Уровень ракетной угрозы – вновь повышен,

– говорится в сообщении.

В Черном море находятся 7 вражеских кораблей. В Азовском – 1 корабль.

Украинцев призывают не пренебрегать извещениями воздушной тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Это правило спасает жизнь.