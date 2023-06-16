Відтак така божевільна ідея є свідченням або того, що російський диктатор не контролює власну армію, або того, що він й сам – неадекватний. Про це на пресконференції після зустрічі з лідерами країн Африканського Союзу заявив Президент України, передає 24 Канал.

До теми Це меседж Африці: Кулеба про ракетний удар по Києву під час візиту лідерів країн

Путін – неадекватна людина

Підтвердженням таких висновків слугує, зокрема, те, що лідери чотирьох африканських держав прибули до Києва з "мирною місією" для врегулювання війни Росії проти України.

Сьогоднішній ракетний удар свідчить про те, що або керівництво Росії, президент Путін не контролює свою армію, абсолютно не контролює свої збройні сили, включно з найманцями "Вагнера", тому що вони б'ють ракетами по лідерах інших держав, які, до речі, після нас вирішили поїхати в державу (17 червня африканські лідери планують провести таку саму розмову й з Путіним у Санкт-Петербурзі – 24 Канал)... або ця людина неадекватна,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Окрім того, він зазначив, що лідер країни-терористки – неадекватна людина, яка не готова бачити мир і яка хоче стерти та зруйнувати Україну повністю. Відтак відкритим залишається питання, яке з людиною з такими намірами можливе спілкування та діалог.

Наслідки війни Росії – велика кількість криз

Також Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні, після понад року повномасштабного вторгнення, деякі лідери інших держав продовжують називати війну в Україні "кризою". Однак насправді – це не криза, "це війна, наслідки якої – велика кількість криз".

Зокрема, внаслідок неспровокованої кровопролитної війни в Україні уже є зернова криза, в України уже вкрадені тисячі дітей, є масові поховання та немає питної води.

Ми в різних ситуаціях перебуваємо і тому спілкуватися важливо, щоб дивитися на цю кризу як на війну, як на великі страждання для нас і великі втрати,

– підкреслив президент.

Відтак неможе бути й мови, щоб заморозити сучасну війну. Адже "така сама була історія, приблизно після 2014 року, вже була історія із замороженим конфліктом до прямого діалогу з президентом Путіним, який потім просто витрачав цей час на зростання могутності своєї держави". Відтак вдруге такого шансу загарбницькій країні подарувати не можна.

Що Зеленський відповів на "мирний план" африканських лідерів