Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – рассказал, что сейчас устанавливают детали трагедии. По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека. Никто не выжил.

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Оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок в Богодуховском районе. Противотанковая управляемая ракета россиян попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении вышеуказанного населенного пункта,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

Синегубов подчеркнул, что удар по автомобилю – очередной террор россиян против мирного населения Украины.

Накануне оккупанты атаковали Киевщину

Российские оккупанты 16 июня атаковали ракетами Киевщину. Сначала сообщалось, что пострадали 4 человека. Среди них – двое детей. Но позже количество пострадавших выросло почти вдвое.

"Количество пострадавших от ракетного удара увеличилось – 7 человек обратились к врачам. К счастью, у них нет серьезных трав. Мы понимаем, что это не последнее обращение граждан", – рассказали в полиции.

Российские оккупанты будут привлечены к ответственности за все свои преступления.