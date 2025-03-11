Про це пише 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Києва. Відео з погонею біля станції метро "Чернігівська" публікували в соціальних мережах.

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Розбірки зі стріляниною у Києві

Вдень 11 березня в мережі з'явилися відео, на якому видно погоню патрульного поліцейського за автомобілем Mercedes. Водій не зупинявся, тож поліціянту довелося стати перед машиною, щоб завадити руху авто. Керманич все одно відмовлявся виконувати накази поліції, через що між ними почалася сутичка. Надалі правоохоронцям довелося застосувати зброю, щоб зупинити водія. Від їхніх дій ніхто не постраждав.

Біля станції метро "Чернігівська" сталася сутичка між патрульним і водієм: дивіться відео

Як пояснюють у столичній поліції, під час патрулювання у Дніпровському районі інспектори виявили, що водій цього авто порушив ПДР. Його зупинили для перевірки документів, але чоловік поводився агресивно. Він намагався здійснити наїзд на працівників поліції, а потім поїхав з місця.

Погоня поліції за автомобілем в Києві: відео

Аби зупинити автівку, інспектор здійснив один постріл у напрямку авто, проте водій все одно продовжив рух. Поліція подала порушника в розшук.

Нагадаємо, раніше стрілянина під час затримання порушника сталася у Харкові. Працівники ТЦК разом з поліцією намагалися зупинити водія, який порушив ПДР. Коли чоловік тікав від правоохоронців через двори, співробітник ТЦК і СП застосував зброю. На щастя, тоді ніхто не постраждав.