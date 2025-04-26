Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Як покарали жінку, яка слухала російську музику в день жалоби

Правоохоронці побачили у мережі відео, на якому мешканка Києва танцює на балконі загального користування, голосно вмикає пісню російської виконавиці та підспівує їй.

Жінка слухала російські пісні у Києві: дивіться відео

Інцидент стався 25 квітня, у день жалоби за загиблими внаслідок масованого ракетного удару Росії по столиці.

Поліцейські встановили, що на відео – 28-річна мешканка цього ж будинку. Вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Жінка пояснила, що просто розважалася і не знала про оголошену жалобу.

Інспектори поліції провели з нею профілактичну бесіду та склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство.

Жінці загрожує штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи, виправні роботи з відрахуванням 12% заробітку, або до 15 діб адміністративного арешту.

Нагадаємо, що внаслідок масованої атаки на Київ 24 квітня загинули 12 осіб. Ще 90 – отримали поранення.