Повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Дивіться також "Де ти його купила": пасажир маршрутки у Львові образив військову через посвідчення УБД

Що відомо про інцидент з водієм маршрутки у Львові

Марʼяна Шульга написала про цю ситуацію у Facebook 24 квітня. За її словами, пізно ввечері в маршрутці не працював валідатор, тож водій вимагав оплату готівкою – без можливості отримати паперовий квиток.

Коли я присіла, він сказав, щоб я оплачувала проїзд. На мою відповідь, що я маю пільгову "Леокартку" й посвідчення, він сказав усе одно оплачувати. Я відмовилася, він зупинив автобус, відчинив двері й сказав виходити (на годиннику 21:30),

– розповіла мати загиблого військового.

Зрештою вона заплатила готівкою, а після цього звернулася на гарячу лінію міста зі скаргою.

У Львівській міськраді повідомили, що на ситуацію відреагували оперативно. Після інциденту було проведено бесіду з перевізником і водієм. Чоловік особисто зателефонував жінці, визнав помилку та перепросив.

Жінка й водій дійшли згоди, що його не звільнятимуть. Натомість він вирішив пожертвувати свою місячну заробітну плату – 27 тисяч гривень – на потреби Збройних Сил України. Кошти перерахували на збір для 80 окремої десантно-штурмової бригади.

У міськраді наголосили, що цей випадок – "не про "грошове вибачення", а про людську відповідальність".

Важливо, щоб кожен, хто працює з людьми, особливо у сфері громадських послуг, розумів ціну поваги та важливість гідного ставлення до родин, які втратили найдорожче,

– заявили у міськраді.

Там додали, що Львів продовжує працювати над підвищенням стандартів у сфері надання послуг.

Нагадаємо, що наприкінці березня в Києві водій таксі Bolt висадив волонтерку, яка прямувала на акцію нагадування про хвилину мовчання, й агресивно відреагував на її зауваження щодо використання російської мови. Чоловік схопив жінку за обличчя і почав її трясти.