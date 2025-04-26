Повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.
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Що відомо про інцидент з водієм маршрутки у Львові
Марʼяна Шульга написала про цю ситуацію у Facebook 24 квітня. За її словами, пізно ввечері в маршрутці не працював валідатор, тож водій вимагав оплату готівкою – без можливості отримати паперовий квиток.
Коли я присіла, він сказав, щоб я оплачувала проїзд. На мою відповідь, що я маю пільгову "Леокартку" й посвідчення, він сказав усе одно оплачувати. Я відмовилася, він зупинив автобус, відчинив двері й сказав виходити (на годиннику 21:30),
– розповіла мати загиблого військового.
Зрештою вона заплатила готівкою, а після цього звернулася на гарячу лінію міста зі скаргою.
У Львівській міськраді повідомили, що на ситуацію відреагували оперативно. Після інциденту було проведено бесіду з перевізником і водієм. Чоловік особисто зателефонував жінці, визнав помилку та перепросив.
Жінка й водій дійшли згоди, що його не звільнятимуть. Натомість він вирішив пожертвувати свою місячну заробітну плату – 27 тисяч гривень – на потреби Збройних Сил України. Кошти перерахували на збір для 80 окремої десантно-штурмової бригади.
У міськраді наголосили, що цей випадок – "не про "грошове вибачення", а про людську відповідальність".
Важливо, щоб кожен, хто працює з людьми, особливо у сфері громадських послуг, розумів ціну поваги та важливість гідного ставлення до родин, які втратили найдорожче,
– заявили у міськраді.
Там додали, що Львів продовжує працювати над підвищенням стандартів у сфері надання послуг.
Нагадаємо, що наприкінці березня в Києві водій таксі Bolt висадив волонтерку, яка прямувала на акцію нагадування про хвилину мовчання, й агресивно відреагував на її зауваження щодо використання російської мови. Чоловік схопив жінку за обличчя і почав її трясти.