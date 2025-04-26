Сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Что известно об инциденте с водителем маршрутки во Львове

Марьяна Шульга написала об этой ситуации в Facebook 24 апреля. По ее словам, поздно вечером в маршрутке не работал валидатор, поэтому водитель требовал оплату наличными – без возможности получить бумажный билет.

Когда я присела, он сказал, чтобы я оплачивала проезд. На мой ответ, что я имею льготную "Леокартку" и удостоверение, он сказал все равно оплачивать. Я отказалась, он остановил автобус, открыл дверь и сказал выходить (на часах 21:30),

– рассказала мать погибшего военного.

В конце концов она заплатила наличными, а после этого обратилась на горячую линию города с жалобой.

Во Львовском горсовете сообщили, что на ситуацию отреагировали оперативно. После инцидента была проведена беседа с перевозчиком и водителем. Мужчина лично позвонил женщине, признал ошибку и извинился.

Женщина и водитель пришли к согласию, что его не будут увольнять. Вместо этого он решил пожертвовать свою месячную заработную плату – 27 тысяч гривен – на нужды Вооруженных Сил Украины. Средства перечислили на сбор для 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.

В горсовете отметили, что этот случай – "не о "денежном извинении", а о человеческой ответственности".

Важно, чтобы каждый, кто работает с людьми, особенно в сфере общественных услуг, понимал цену уважения и важность достойного отношения к семьям, которые потеряли самое дорогое,

– заявили в горсовете.

Там добавили, что Львов продолжает работать над повышением стандартов в сфере предоставления услуг.

Напомним, что в конце марта в Киеве водитель такси Bolt высадил волонтерку, которая направлялась на акцию напоминания о минуте молчания, и агрессивно отреагировал на ее замечания относительно использования русского языка. Мужчина схватил женщину за лицо и начал ее трясти.