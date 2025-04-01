Об этом hromadske сообщила координатор акции в поддержку пленных в Чернигове и Ровно Иванна Грищенко, которая и была клиенткой Bolt, передает 24 Канал.

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Что известно о конфликте с таксистом Bolt

Иванна Грищенко отметила, что утром 26 марта она спешила на акцию напоминания о минуте молчания от ОО "Почти" возле станции метро "Арсенальная".

Девушка заказала такси, однако авто прибыло позже, чем было указано в приложении Bolt. Именно поэтому она попросила водителя ехать быстрее, что водитель, по мнению Иванны, воспринял как призыв к нарушению дорожного движения. Таксист ответил ей на русском: "Девушка, по Закону Украины...". В то же время Иванна отметила, что по закону он должен был бы говорить на работе на украинском.

После этого водитель остановил машину и попросил ее покинуть салон. Он заявил, что говорит на "родном языке", имея в виду русский. На что девушка сказала: "Вопросов нет, берете чемодан и едете в Россию. Разговаривать на родном языке. И никакие законы вам не запретят".

Тогда, утверждает активистка, он развернулся к ней и сказал: "Да завали еб*ло бл*дь... Вышла из машины, падаль". Когда она покидала машину, то снова заговорила об украинском языке, а водитель, ругаясь, решил выйти за ней.

Он понял, видимо, что маты не действуют. Взял меня за лицо и начал трясти, крича на всю улицу: "Я тебя научу разговаривать. Сволочь. Падаль",

– рассказала Иванна.

Мужчина хотел сделать так во второй раз, но после требования Иванны не трогать ее, тот вернулся в машину.

Женщина обратилась к Bolt и компания предоставила ей инструкции, как сделать так, чтобы полиция получила от них данные водителя. Там пообещали, что девушка больше не будет ездить с ним. Также Иванна написала заявление в полицию.

Заявление, написанное Иванной Грищенко / фото предоставленное hromadske

Bolt отреагировал на конфликт и заблокировал водителя

В комментарии, предоставленном 24 Каналу, компания Bolt выразила сожаление, что клиентка получила неприятный опыт во время поездки. Там отметили, что серьезно воспринимают любые жалобы на поведение водителей.

Безопасность всех пассажиров и водителей является нашим наивысшим приоритетом. Bolt не терпит физического, вербального насилия или грубого поведения. Аккаунт водителя был сразу заблокирован без возможности восстановления. Компания Bolt готова сотрудничать с полицией и предоставлять ей всю необходимую информацию по этому случаю,

– указали в пресс-службе.

Bolt отмечает, что в случае поступления обращений относительно поведения водителей компания тщательно изучает ситуацию и связывается со всеми участниками инцидента. В зависимости от случая, описания проблемы пассажиром, истории и рейтинга водителя, мы решаем, как действовать в той или иной ситуации. В некоторых случаях мы ограничиваемся предупреждением и разъяснением. Если же ситуация является угрожающей для пассажиров, то аккаунт водителя, на которого поступила жалоба, сразу блокируется. Такие водители больше не имеют права осуществлять поездки на платформе Bolt.

Чтобы улучшить качество и безопасность сервиса, компания рекомендует пользователям обращаться в нашу службу поддержки через приложение, что позволяет нам фиксировать, расследовать обстоятельства и принимать все возможные меры для того, чтобы подобное не повторилось.