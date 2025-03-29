Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию и рассказ самой пострадавшей на странице в Facebook. Правоохранители Прикарпатья начали проверку и выясняют обстоятельства инцидента.

Смотрите также На каком языке украинцы общаются дома и какой считают родным

Что известно об инциденте

Словесная перепалка возникла после замечания относительно русской музыки, которую включали женщины за соседним столиком, говорит пострадавшая. Перед выходом из заведения одна из посетительниц схватила и потянула Фесенко за волосы.

Больно, когда тянут за волосы, но более больно, что за язык в Украине все еще можешь получить оскорбления и физическое насилие. От этого мое сердце просто разрывается,

– написала Фесенко.

Сразу после инцидента пострадавшая обратилась в полицию. По ее словам, из-за отсутствия телесных повреждений, которые могла бы зафиксировать судмедэкспертиза, нападающей могут инкриминировать только 173 статью Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Представители кафе якобы "полностью поддержали" Фесенко и способствовали тому, чтобы конфликт не состоялся. Кроме того, предоставили видео с камеры наблюдения и свидетельствовали полиции.

Конфликт в колыбе Снятина: смотрите видео с камер наблюдения

Что говорят в полиции

По данным полиции, 27-летняя жительница Киева обратилась в полицию около 17:00 из-за "конфликта с шарпаньем".

Там уже установили личность правонарушительницы – 39-летней жительницы Снятина. Сейчас полицейские определяют местонахождение женщины, которая покинула заведение в неизвестном направлении.

Напомним, 18 марта в Днепре женщина бросила в соседа гранату Ф-1 из-за его просьбы уменьшить громкость музыки. К счастью, боеприпас не взорвался, фигурантке грозит до 7 лет лишения свободы.