Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію та розповідь самої постраждалої на сторінці у Facebook. Правоохоронці Прикарпаття розпочали перевірку та з’ясовують обставини інциденту.

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Що відомо про інцидент

Словесна перепалка виникла після зауваження щодо російської музики, яку вмикали жінки за сусіднім столиком, каже постраждала. Перед виходом із закладу одна із відвідувачок схопила та потягнула Фесенко за волосся.

Боляче, коли тягнуть за волосся, але більш боляче, що за мову в Україні все ще можеш отримати образи та фізичне насилля. Від цього моє серце просто розривається,

– написала Фесенко.

Одразу після інциденту постраждала звернулася до поліції. За її словами, через відсутність тілесних пошкоджень, які могла б зафіксувати судмедекспертиза, нападниці можуть інкримінувати лише 173 статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Представники кафе нібито "повністю підтримали" Фесенко і сприяли тому, аби конфлікт не відбувся. Окрім того, надали відео з камери спостереження та свідчили поліції.

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Що кажуть у поліції

За даними поліції, 27-річна мешканка Києва звернулася до правоохоронців близько 17:00 через "конфлікт з шарпаниною".

Там вже встановили особу правопорушниці – 39-річної мешканки Снятина. Наразі поліцейські визначають місцеперебування жінки, що покинула заклад в невідомому напрямку.

Нагадаємо, 18 березня у Дніпрі жінка кинула в сусіда гранату Ф-1 через його прохання зменшити гучність музики. На щастя, боєприпас не вибухнув, фігурантці загрожує до 7 років позбавлення волі.