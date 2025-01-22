Про це інформує 24 Канал з посиланням на дані опитування. При цьому і українська, і російська однаково є рідними мовами для 13% опитаних.

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Якою мовою українці спілкуються вдома

У 2006 році обидві мови були рідними для 16% респондентів, у 2015 році – для 22%. Рідною російською мову вважає 6% опитаних. У 2006 році таких було 31%, у 2015 році – 15%.

Розмовляють вдома лише або переважно українською 70,5% опитаних. У 2015 році таких було 50%, у 2006 році – 46%.

Спілкуються вдома лише або переважно російською 11% опитаних. У 2015 році таких було 24%, у 2006 році – 38%.

Розмовляють здебільшого і українською, і російською 18% (у 2015 році – 25%, у 2006 році – 15%).



Яка мова є рідною для українців / Центр Разумкова

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Якою мовою українці спілкуються поза межами дому

Спілкуються за межами дому (на роботі, у закладах освіти) лише або переважно українською 72% опитаних. У 2023 році таких було 65%, у 2015 році – 46%.

Лише або переважно російською – 8% опитаних. (У 2023 році – також 8%, у 2015 році – 24%).

Розмовляють поза домом і українською і російською 20% (у 2023 році – 26%, у 2015 році – 29%).