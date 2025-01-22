Цьогоріч виповнюється 106 років з дня проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. А 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, як не припускатися елементарних помилок, розповідаючи про цей день.

Цікаво В Україні не "пасмурно" і не "похолодало": які зимові слова ви можете вживати неправильно

Як грамотно розповісти про День Соборності

У дев'яносто п'ятій добірці підкажемо, які суржикові слова ви можете вживати, розповідаючи про відзначення Дня Соборності. Також те, які слова можете вимовляти чи писати неправильно. І, звичайно ж, запропонуємо правильні відповідники.

Тож до вашої уваги слова, які ви могли чути чи й вживати неправильно:

єдінство – єдність;

незавісімость – незалежність;

міліони українців – мільйони українців;

Софіївська – Софійська;

Зверніть увагу! Обидва прикметники – і софійський, і софіївський – правильні, однак походять від різних іменників, тож і вживати їх треба відповідно. Софійський – прикметник від слова "Софія", тому Софійський собор та Софійська площа. А софіївський – прикметник від слова "Софіївка", тому Софіївський парк (Національний дендрологічний парк "Софіївка").

прощадь – площа;

январь – січень;

самостоятєльний – самостійний;

Захід України – Західна Україна;

Важливо! Правильно казати "Захід України", а не "Західна Україна", аби не поширювати ноти російської пропаганди про "різні України".

історіческій – історичний;

враг – ворог;

год – рік;

флаг – прапор, стяг;

Цікаво! Слово "враг" є в українській мові, але як застаріле. Можемо пригадати слова Тараса Шевченка: "І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі".

Також уточнимо про правопис цього державного свята. "День Соборності України" варто писати з великої літери кожне слово. Як і День Конституції України та День Незалежності України.