Очевидці в цей час просто ігнорували конфлікт, повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Олени Лубенської в інстаграмі.

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Що відомо по конфлікт у маршрутці Львова через УБД

Олена Лубенська розповіла, що вона сіла у маршрутку на площі Митній та мала доїхати до Винників. Захисниця зазначила, що завжди платить за проїзд, проте цього разу вона не мала готівки – тому показала водієві УБД.

Він махнув головою, я почала заходити в салон. Раптом чоловік (пасажир – 24 Канал) сказав: "Яке у тебе УБД? Хто ти така, де ти його взяла і де купила?" Я подумала, це якийсь жарт і спокійно йому відповіла, що так, я була на війні,

– розповіла жінка.

Однак пасажир, вочевидь, не повірив. За словами Олени, він заявив, що буде перевіряти її посвідчення через СБУ. У цей час маршрутка буда повністю заповнена людьми, проте ніхто так і не відреагував на ситуацію.

"Потім він назвав мене "УБДшниця воно". Я сказала, будь ласка, краще зараз закрийте рота і дістала телефон, щоб зняти це на відео, а він почав знімати мене", – додала військова.

Олена запитала у чоловіка, чи вважає він, що вона не схожа на ветеранку, на що отримала відповідь "Безперечно". Військова зазначила, що для неї найстрашніше, що інші пасажири продовжували мовчки сидіти.

Я так розумію, що суспільство і весь автобус просто підтримує цю людину… Я запитала у нього, що, військові обов’язково повинні бути якісь замурзані, я давно вже не там, я не на нулі, чому я маю виглядати якось по іншому. Мені що, врости в ту форму і носити тільки її?, – вказала захисниця.

Військова у дописі до відео зазначила, що їй боляче та огидно від цієї ситуації – особливо від того, що повний автобус людей просто мовчки спостерігав. "Хотілося кричати: не треба ніяких привілеїв, знижок, подяк. Просто не чіпайте нас", – вказала вона.

У департаменті дорожнього господарства Львівської ОВА вже відреагували на інцидент. Там зазначили, що в результаті з’ясування усіх встановлено, що факту відмови в пільговому проїзді зі сторони водія маршрутки не було.

"конфлікт безпосередньо виник між захисницею України та одним із пасажирів цього автобусного маршруту", – йдеться в повідомленні департамент.

Зауважимо, що днями у Києві водій таксі Bolt висадив волонтерку, яка поспішала на акцію нагадування про хвилину мовчання, та напав на неї через зауваження про російську мову. Він вхопив жінку за обличчя і почав трусити. Компанія вже заблокувала водія.