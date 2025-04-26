Вони говорять про досягнення миру в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

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Зеленський зустрівся з Макроном у Римі

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели зустріч віч-на-віч у Римі після похорону Папи Римського.

Як зазначає голова українського МЗС Андрій Сибіга, лідери говорили про подальші зусилля у досягненні миру в Україні.

Кореспондентка Суспільного також повідомляє, що близько 15:02 Зеленський прибув до резиденції посла Великої Британії в Італії та почав зустріч з прем'єром Британії Кіром Стармером.

Говоритимуть вони про війну в Україні, подальшу підтримку з боку Великої Британії та результати зустрічі Зеленського з Трампом.

Водночас відомо, що Трампа покидає Рим на своєму літаку.

Нагадаємо, у Римі зеленський також зустрівся з Трампом. Коротка бесіда відбулася перед церемонією поховання Папи Римського.

Зеленський розповів, що вони з Трампом у приватному форматі змогли обговорити багато речей. Політики говорили про захист життів українців, повне й безумовне припинення вогню, а також надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни.

Він зазначив, що вона була результативною та має потенціал стати історичною, "якщо досягнемо спільних результатів".