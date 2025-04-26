Они говорят о достижении мира в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

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Зеленский встретился с Макроном в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прямо сейчас проводят встречу с глазу на глаз в Риме после похорон Папы Римского.

Как отмечает глава украинского МИД Андрей Сибига, лидеры говорят о дальнейших усилиях в достижении мира в Украине.

В то же время известно, что Трампа покидает Рим на своем самолете.

Напомним, в Риме Зеленский также встретился с Трампом встретился с Трампом. Короткая беседа состоялась перед церемонией погребения Папы Римского.

Зеленский рассказал, что они с Трампом в частном формате смогли обсудить многие вещи. Политики говорили о защите жизней украинцев, полное и безусловное прекращение огня, а также надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны.

Он отметил, что она была результативной и имеет потенциал стать исторической, "если достигнем совместных результатов".