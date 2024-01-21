Стоит отметить, что мужчина не скрылся после совершения преступления. По словам свидетелей, он просто сидел на лавочке до прибытия правоохранителей.

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Детали трагического инцидента

Как рассказали в полиции, 21 октября они получили сообщение о стрельбе в сквере Пограничников Александровского района Запорожья. По словам свидетеля, неизвестный мужчина дважды выстрелил в прохожую женщину. В то же время он продолжал находиться с поличным.

В то время как на место прибыл наряд полиции, правонарушитель сидел на скамейке в сквере. Увидев правоохранителей, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя,

– рассказали правоохранители.

Врачи пытались спасти пострадавшую женщину, однако им не удалось – она скончалась в карете скорой. На месте преступления работают правоохранители – устанавливают детали.

Правоохранители огородили место убийства / полиция Запорожской области

В то же время председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко отметил, что дело у него на личном контроле Руководители силовых ведомств докладывают обо всех выясняемых обстоятельствах.

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