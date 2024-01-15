В Киевской области 18-летний отец пытался успокоить младенца, а когда у него не получилось, ударил ребенка. Этот удар оказался смертельным.
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Отец пытался обмануть следствие
По информации полиции, сообщение о смерти ребенка поступило в полицию от медиков. После этого на место происшествия прибыли правоохранители.
18-летний отец младенца рассказывал, что в смерти дочери якобы виноваты медработники, которые накануне выписали жену вместе с ребенком из медицинского учреждения после лечения пневмонии у ребенка.
Удалось установить, что жена мужа вышла в магазин, а он остался дома с ребенком. Младенец начал плакать и тогда отец ударил его. Согласно последствиям судебно-медицинского исследования, девочка умерла именно из-за нанесенной травмы головы.
Отец находится под стражей Ему грозит 10 лет заключения.
Криминальные новости
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- Неслыханный инцидент произошел в Днепре в канун Нового года. там мужчина на улице зарезал подростка. Уже через час полиция отыскала и задержала злоумышленника. По данным следствия, 68-летний мужчина во время конфликта нанес 15-летнему парню ножевые удары. После чего нападавший скрылся с места преступления. К сожалению, несовершеннолетнего спасти не удалось. От полученного ранения он скончался в больнице.