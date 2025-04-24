Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Суспильного. Военнослужащего Максима Пархоменко, который фигурирует на видео, на судебном заседании не было.

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Что известно о суде

Прокурор зачитал подозреваемым такие риски: сокрытие от следствия, уничтожение документов, влияние на потерпевшего и свидетелей, а также продолжение совершения аналогичных преступлений.

Для трех 17-летних подростков судья избрал круглосуточный домашний арест, а для 15-летнего – ночной, который продлится с 20:00 до 06:00. Известно, что защита ходатайствовала о более мягких мерах пресечения, в частности о ночном домашнем аресте или личном обязательстве.

По версии адвоката одного из подозреваемых, драку спровоцировал сам военнослужащий. В тот день он якобы был в одном из заведений Гидропарка, откуда вышел выпившим и громко ругался.

Сам Пархоменко отказался говорить с журналистами об обстоятельствах, повлекших драку. По словам мужчины, он несколько дней провел в больнице, но сейчас чувствует себя хорошо, поэтому покинул Киев и вернулся в свою воинскую часть.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 18 апреля. Подростки повалили потерпевшего на землю и начали бить ногами и руками.