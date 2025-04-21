Прокуратура просит домашний арест. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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Какое наказание грозит четырем нарушителям

В прокуратуре сообщили, что четырем несовершеннолетним, которые спровоцировали конфликт с военнослужащим, сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Там также рассказали о мужчине, которого избили подростки.

Мужчина проходит службу в одном из подразделений Нацгвардии и приехал в столицу в отпуск. По словам очевидцев, сначала подозреваемые спорили с другими мужчинами, а впоследствии начали конфликт с военным. Видео столкновения зафиксировали очевидцы,

– говорится в сообщении.

Три нарушителя – 17-летние парни, а один – 15-летний. Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 4 лет лишения свободы. В суд направили ходатайство: прокуратура просит домашний арест.

Подростки спровоцировали конфликт с мужчиной в военной форме 18 апреля. Они повалили потерпевшего на землю и начали бить руками и ногами. Тогда полиции удалось задержать двух 17-летних нападавших, а других задержали на следующий день.