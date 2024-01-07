Тело 9-классницы обнаружил местный житель во время прогулки с собакой. Он нашел ее в Корабельном парке.
Смотрите также В ТЦ Харькова произошла потасовка со стрельбой: на место происшествия прибыли правоохранители
Что известно о гибели школьницы
У погибшей девочки были завязаны глаза. На грудной клетке, в районе сердца следователи обнаружили два колотых ножевых ранения. Известно, что труп сильно обгорел.
Рядом правоохранители увидели нож, бутылку от подсолнечного масла, спички, зажигалку, а также обгоревшие фрагменты одеяла и одежды. В совершенном убийстве призналась подруга погибшей.
Через несколько часов полицейские установили, что девочка перед смертью проводила время со своей подругой. Та признала, что убила ее, отомстив таким образом за мелкие кражи, которые жертва якобы несколько раз совершала у нее дома.
По словам подозреваемой, она пригласила подругу на берег реки и сказала, что приготовила для нее сюрприз. Девушка завязала ей глаза и попросила лечь на расстеленное одеяло. После этого дважды ударила ножом в сердце и подожгла.
Что угрожает обвиняемой
В настоящее время школьницу, предположительно совершившую убийство, задержали. Продолжается досудебное расследование.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, которое наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.
Другие инциденты в Одесской области: последние новости
- 7 декабря работник правоохранительных органов попал в ДТП в Одесской области. По данным следствия, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Начато уголовное производство по части 2 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. В нем говорится о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта нетрезвыми людьми.
- 12 декабря правоохранители в Одесской области задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании и ограблении пассажирки. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. По данным следствия, женщина вызвала такси из-за одного из мобильных приложений, после чего ей перезвонил водитель и предложил несколько изменить маршрут. Одесситка согласилась, однако таксист отвез женщину за город, изнасиловал под угрозой нож и украл у нее более восьми тысяч гривен.
- 28 декабря одесские СМИ сообщали о том, что местный военный якобы взял в заложники свою жену и 13-летнего ребенка. Впоследствии выяснилось, что это была не женщина военного, а только знакомый и ее ребенок. Впоследствии в Силах обороны Юга Украины объяснили, что инцидент с военным случился при других обстоятельствах. Там отметили, что военнослужащий одной из воинских частей в Одесской области, вооруженный заряженным пистолетом, закрылся в квартире своей знакомой, где находилась и сама женщина, и ее несовершеннолетний ребенок. Впрочем, мужчина пытался покончить с собой.