В Силах обороны Юга Украины объяснили, что инцидент с военным произошел при других обстоятельствах. В частности, мужчина на фоне личных проблем пытался покончить с собой.

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Военный не брал в заложники женщину с ребенком

В Силах обороны Юга Украины отметили, что военнослужащий одной из воинских частей в Одесской области, вооруженный заряженным пистолетом, закрылся в квартире своей знакомой, где находилась и сама женщина, и ее несовершеннолетний ребенок.

За попытки пообщаться, мужчина отказался открыть дверь, выражал нежелание жить и намерения самоубийства, а также сообщил, что порезал себе руки и стекает кровью,

– говорится в сообщении.

В конце концов, по данным сил обороны Юга Украины, офицеры воинской части, заподозрив, что вооруженный мужчина находится в неадекватном состоянии, вызвали полицию.

Военные рассказали, чтобы обезопасить женщину и ребенка, а также не допустить самоубийства самого военного, дверь была открыта принудительно.

"Виновник инцидента доставлен в военный госпиталь. Женщина и ребенок не пострадали", – отметили в Силах обороны.

В конце концов военные рассказали, что в настоящее время продолжается разбор и изучение всех обстоятельств инцидента, произошедшего с военным в Одесской области.

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