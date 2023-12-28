В Силах обороны Юга Украины объяснили, что инцидент с военным произошел при других обстоятельствах. В частности, мужчина на фоне личных проблем пытался покончить с собой.
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Военный не брал в заложники женщину с ребенком
В Силах обороны Юга Украины отметили, что военнослужащий одной из воинских частей в Одесской области, вооруженный заряженным пистолетом, закрылся в квартире своей знакомой, где находилась и сама женщина, и ее несовершеннолетний ребенок.
За попытки пообщаться, мужчина отказался открыть дверь, выражал нежелание жить и намерения самоубийства, а также сообщил, что порезал себе руки и стекает кровью,
– говорится в сообщении.
В конце концов, по данным сил обороны Юга Украины, офицеры воинской части, заподозрив, что вооруженный мужчина находится в неадекватном состоянии, вызвали полицию.
Военные рассказали, чтобы обезопасить женщину и ребенка, а также не допустить самоубийства самого военного, дверь была открыта принудительно.
"Виновник инцидента доставлен в военный госпиталь. Женщина и ребенок не пострадали", – отметили в Силах обороны.
В конце концов военные рассказали, что в настоящее время продолжается разбор и изучение всех обстоятельств инцидента, произошедшего с военным в Одесской области.
Ранее сообщалось, что военный взял в заложники женщину с ребенком
- Одесские журналисты 28 декабря сообщали, что в самой Одессе на улице Ивана и Юрия Лип вооруженный военный якобы взял в заложники собственного 13-летнего ребенка и жену. На место происшествия сразу отправились правоохранители.
- В местном издании отметили, что мужчину уже обезвредили и задержали спецподразделения. Тогда говорили, что военный якобы был под действием наркотиков.
- Впоследствии стало известно, что правоохранителям удалось вывести военного из его квартиры. Мужчину задержали и увезли в участок для выяснения всех обстоятельств инцидента.