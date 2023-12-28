У Силах оборони Півдня України пояснили, що інцидент з військовим трапився за інших обставин. Зокрема, чоловік на тлі особистих проблем намагався вкоротити собі віку.
До теми В Одесі військовий взяв у заручники власну дружину й 13-річну дитину: чим закінчився інцидент
Військовий не брав у заручники жінку з дитиною
У Силах оборони Півдня України зазначили, що військовослужбовець однієї з військових частин на Одещині, озброєний зарядженим пістолетом, зачинився у квартирі своєї знайомої, де перебувала і сама жінка, і її неповнолітня дитина.
За спроби поспілкуватися, чоловік відмовився відчинити двері, висловлював небажання жити й наміри самогубства, а також повідомив, що порізав собі руки й стікає кров'ю,
– мовиться у дописі.
Зрештою, за даними Сил оборони Півдня України, офіцери військової частини, запідозривши, що озброєний чоловік перебуває у неадекватному стані, викликали поліцію.
Військові розповіли, що аби убезпечити жінку й дитину, а також не допустити вчинення самогубства самим військовим, двері було відчинено примусово.
"Винуватця інциденту доправлено до військового шпиталю. Жінка та дитина не ушкоджені", – зазначили у Силах оборони.
Зрештою військові розповіли, що наразі триває розбір і вивчення всіх обставин щодо інциденту, який трапився з військовим у Одеській області.
Раніше повідомляли, що військовий взяв у заручники жінку з дитиною
- Одеські журналісти 28 грудня повідомляли, що в самій Одесі на вулиці Івана та Юрія Лип озброєний військовий нібито взяв у заручники власну 13-річну дитину та дружину. На місце подій одразу ж вирушили правоохоронці.
- У місцевому виданні зазначили, що чоловіка вже знешкодили та затримали спецпідрозділи. Тоді казали, що військовий нібито був під дією наркотиків.
- Згодом стало відомо, що правоохоронцям вдалося вивести військового з його квартири. Чоловіка затримали й повезли у відділок для з'ясування всіх обставин інциденту.