За даними очевидців, на місці вже працюють правоохоронні органи. За попередньою інформацією, військового вже вдалося затримати.

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В Одесі військовий взяв дружину й дитину в заручники

Журналісти одеського онлайн-видання "Думська" повідомили, що інцидент стався на вулиці Івана та Юрія Лип. За словами місцевих жителів там озброєний військовий взяв у заручники власну 13-річну дитину та дружину.

У виданні зазначили, що чоловіка вже знешкодили та затримали спецпідрозділи. За попередньою інформацією, військовий був під дією наркотиків.

Згодом у мережі з'явилися фото з місця подій. На кадрах можна побачити, як на виклик прибули поліціянти, а також військові, які намагалися вгамувати озброєного чоловіка та врятувати заручників.

В Одесі озброєний військовий взяв у заручники дружину й дитину / Фото місцевих телеграм-каналів

Уже згодом стало відомо, що правоохоронцям вдалося вивести військового з його квартири. Зокрема, правоохоронці затримали чоловіка.



Правоохоронці затримали чоловіка, що взяв у заручники членів своєї родини / Фото місцевих телеграм-каналів

Зверніть увагу! 24 Канал намагався зв'язатися з ГУНП Одещини, а також начальницею Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталією Гуменюк. Нам повідомили, що ще з'ясовують, чи дійсно вказаний чоловік був військовим й мав зброю, та прокоментують все, як тільки це стане можливим.

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