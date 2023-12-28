За даними очевидців, на місці вже працюють правоохоронні органи. За попередньою інформацією, військового вже вдалося затримати.
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В Одесі військовий взяв дружину й дитину в заручники
Журналісти одеського онлайн-видання "Думська" повідомили, що інцидент стався на вулиці Івана та Юрія Лип. За словами місцевих жителів там озброєний військовий взяв у заручники власну 13-річну дитину та дружину.
У виданні зазначили, що чоловіка вже знешкодили та затримали спецпідрозділи. За попередньою інформацією, військовий був під дією наркотиків.
Згодом у мережі з'явилися фото з місця подій. На кадрах можна побачити, як на виклик прибули поліціянти, а також військові, які намагалися вгамувати озброєного чоловіка та врятувати заручників.
В Одесі озброєний військовий взяв у заручники дружину й дитину / Фото місцевих телеграм-каналів
Уже згодом стало відомо, що правоохоронцям вдалося вивести військового з його квартири. Зокрема, правоохоронці затримали чоловіка.
Правоохоронці затримали чоловіка, що взяв у заручники членів своєї родини / Фото місцевих телеграм-каналів
Раніше чоловік взяв у заручники свою родину у Чорноморську
- 27-річний житель Чорноморська 30 серпня взяв у заручники власну дружину з маленькою дитиною, а також тещу. Він погрожував завдати їм тілесних ушкоджень.
- Зрештою на місце подій прибули правоохоронці. Вони провели з чоловіком переговори й зрештою повідомили, що затримали його.
- Згодом поліціянти повідомили, що теща і дружина чоловіка зазнали поранень і перебували в лікарні. Самого жителя Чорноморська звинувачують у незаконному позбавленні волі та домашньому насильстві, за що йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.