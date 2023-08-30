Окрім жінки й дитини, в заручниках 29-річного місцевого мешканця була теща. Він випустив тещу, однак тримає жінку з дитиною у заручниках, погрожуючи завдати тілесні ушкодження.
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Чоловік тримав заручників у квартирі
Чоловік тримав у заручниках жінку з дитиною на четвертому поверсі. Поліцейські вели з чоловіком переговори й зрештою повідомили, що затримали його.
Правоохоронці затримали зловмисника та звільнили жінку з дитиною. Інформація згодом,
– мовиться у повідомленні.
Правоохоронці близько 12 години отримали повідомлення про те, що в одній із квартир Чорноморська жінка просить про допомогу.
На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та керівництво ГУНП в Одеській області.
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Місцеві пабліки пишуть, що звільнена теща була повністю у крові, однак ця інформація потребує підтвердження. Також на місце події приїхав мер Чорноморська.
Мер Чорноморська прибув на місце події: дивіться відео